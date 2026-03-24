Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

В Німеччині не вистачає людей на ремісничі професії — дослідження

У 2025 році понад 54 тисячі навчальних місць на ринку професійно-технічної освіти в Німеччині залишилися незайнятими. Більшість компаній скаржаться, що отримують занадто мало заявок від охочих.

В дослідженні проаналізувано 6,5 мільйона онлайн-оголошень вакансій для професійного навчання за 2019 і 2025 роки та опитано 1755 осіб віком від 14 до 25 років.

Опитування показало, що для майбутніх учнів набагато важливіше, чим саме їм доведеться займатися на роботі, скільки вони зароблятимуть і коли працюватимуть. Загалом у списку пріоритетів бонуси посіли лише восьме місце з десяти.

Що важливо

У 2025 році проїзний на роботу згадувався більш ніж удвічі частіше, ніж у 2019 році.

Відпускні та різдвяні виплати — приблизно втричі частіше, гнучкий графік роботи та накопичувальні виплати зустрічалися майже вчетверо частіше.

Приблизно в кожному другому оголошенні найчастіший пункт — компанії пропонують можливості для подальшого навчання.

Ремісників у Німеччині не вистачає

Німецьке федеральне агентство праці зареєструвало 119 565 вакансій у ремісничій сфері. Однак багато підприємств не повідомляють агентство про вільні місця.

Центральна асоціація німецького ремесла (ZDH) оцінює реальний дефіцит фахівців щонайменше у 200 тисяч осіб, пише Tagesspiegel.

До ремісничих професій належать такі напрямки:

мехатроніка, електроніка, сантехніка,

столярна та перукарська справи,

ювелірне та кондитерське виробництво,

пошиття одягу та інші спеціальності, в яких ключову роль відіграє ручна праця.

Ремісничий сектор відчуває гостру нестачу кадрів: багато досвідчених працівників виходять на пенсію і в більшості випадків не знаходять собі наступників.

Як прогнозують експерти, кількість працівників у ремісничих професіях у Німеччині у 2026 році може скоротитися приблизно на 60 тисяч осіб.

Раніше Finance.ua писав , незважаючи на обмеження виїзду з України, у Німеччині фіксують зростання кількості українських чоловіків у віці від 18 до 63 років.Про це свідчить аналіз на основі даних Центрального реєстру іноземців.

За останній рік кількість чоловіків віком від 18 до 63 років збільшилася приблизно на 52 тисячі.

Водночас тисячі українців нині живуть у Німеччині на підставі тимчасового захисту відповідно до § 24 Закону про перебування іноземців (AufenthG).

За кілька років багато хто з них уже встиг інтегруватися: знайти роботу, вивчити мову, віддати дітей до шкіл. Тож питання отримання німецького громадянства стає дедалі актуальнішим.

Також Німеччина суворо контролює ринок праці та накладає великі штрафи на осіб, які працюють нелегально. Фахівці розповіли, що таке нелегальне працевлаштування, як перевірити свій статус та уникнути штрафів.

Довідка Finance.ua:

Як зазначають дослідники, українці досягли рівня зайнятості у 50% приблизно на два з половиною роки раніше, ніж інші мігранти, які прибули до Німеччини.

Серед основних факторів, які вплинули на працевлаштування українців: високий рівень освіти, відсутність обов’язкової процедури надання притулку, можливість одразу працювати.

Попри успіхи у працевлаштуванні, рівень зайнятості українців значно відстає від середнього показника по Німеччині, який у червні 2025 року становив близько 68%. Експерти пояснюють це психологічними травмами, пов’язаними з війною та міграцією.

