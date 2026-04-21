Подорожает ли жилье в Германии — оценки аналитиков Сегодня 08:37 — Недвижимость

Жилая недвижимость в Германии

После начала повышения процентных ставок цены на жилье в Германии частично выросли из-за острого дефицита предложения и сокращения объемов строительства.

В то же время, доступность жилья несколько улучшилась: процентные ставки частично снизились, а доходы домохозяйств выросли. Однако из-за нового ускорения инфляции ситуация может снова ухудшиться уже в краткосрочной перспективе.

Об этом говорится в отчете Empirica-Regio.

Динамика цен: новостройки и вторичный рынок

В первом квартале 2026 года цены на новостройки демонстрировали разнонаправленную динамику:

стоимость особняков и двухквартирных домов снизилась на 0,4% за квартал и на 0,1% в годовом исчислении;

индекс цен на новые квартиры вырос на 0,2% за квартал и на 1,6% за год.

На вторичном рынке:

цены на отдельные дома снизились на 0,2% за квартал, но выросли на 1,3% в годовом исчислении;

индекс цен на квартиры вырос на 0,7% за квартал и на 2,1% за год.

Что сдерживает рынок

Дальнейшее восстановление рынка усложняет растущая экономическая неопределенность.

Среди ключевых рисков:

потеря конкурентоспособности немецких компаний из-за тарифов и высоких цен на энергоносители;

замедление роста доходов населения;

риски сокращения заработных плат, бонусов или рабочих мест.

В то же время, цены на новостройки остаются относительно устойчивыми из-за высоких затрат на строительство и жестких регуляторных требований. Новые инициативы, такие как Bauturbo или Gebaudetyp-E, пока не привели к существенному оживлению строительства, отмечают эксперты рынка.

Доступность жилья снова ухудшается

Доступность жилья определяется не только ценами, но и нагрузкой на доходы домохозяйств.

Если расходы на аренду оставались стабильными, то расходы на обслуживание ипотеки растут с первого квартала 2025 года из-за повышения ставок и цен.

В первом квартале 2026 года этот тренд усилился из-за нового пика процентных ставок.

Прогноз на 2026 год: умеренный рост

По оценкам Investropa , вероятность возобновления роста цен в 2026 году — средняя.

Базовый сценарий предполагает:

рост цен на 3−5% в среднем по стране;

в крупнейших городах — Мюнхене, Берлине, Гамбурге и Франкфурте — возможен рост на 5−7% при дальнейшем снижении ипотечных ставок.

В то же время возврат к резкому росту более 10%, как в 2020—2021 годах, считается маловероятным.

Ключевым фактором для активизации спроса может стать снижение ипотечных ставок ниже 2,5%.

Возможно ли падение цен

Вероятность значительного снижения цен на жилье в Германии в 2026 году эксперты оценивают как низкую.

Основной причиной является структурный дефицит жилья, поддерживающий цены, особенно в крупных городах.

Роль процентных ставок

Главным риском для рынка остается возможный резкий рост ипотечных ставок более 4,5%, что могло бы существенно ограничить доступность кредитов и снизить спрос.

Впрочем, большинство аналитиков ожидают, что ставки ЕЦБ в 2026 году будут оставаться стабильными или снизятся, а ипотечные ставки будут колебаться в пределах 3−3,5%.

Поэтому сценарий резкого падения рынка считается маловероятным.

