Почему в Германии заставляют сносить дома
В Германии дача — это часть четко регламентированной системы, где любое отклонение от правил может иметь серьезные последствия. Поэтому перед строительством или изменениями следует внимательно изучить местные нормы — иначе даже небольшое нарушение может стоить всего строения.
Для многих иностранцев становится неожиданностью, что даже собственный домик в садовом товариществе не дает полной свободы действий. Любые самовольные изменения могут быть завершены не только штрафами, но и принудительным демонтажем, пишет 24tv.ua.
Как закон регулирует
Есть случаи, когда владельцы рискуют лишиться своей дачи. Один из главных критериев — площадь здания. Согласно немецкому законодательству Bundeskleingartengesetz, садовый дом вместе с террасой не должен превышать 24 квадратных метра.
Даже незначительное превышение — например дополнительный навес или пристройка — может стать основанием для требования демонтировать «лишнее». Если владелец отказывается сделать это, дело может завершиться полным сносом здания, как отмечает Bild.
В каких случаях дачу могут заставить снести
Снос — крайняя мера, но есть типичные ситуации, когда его сложно избежать:
- здание превышает допустимую площадь и владелец не устраняет нарушения;
- помещение оборудовано для постоянного проживания;
- здание нарушает планировку территории или правила безопасности;
- сооружение построили без согласования с правлением товарищества.
Обычно владельцу дают время исправить ситуацию, но игнорирование требований заканчивается судебным решением о демонтаже.
Что нужно учитывать владельцам
Кроме базовых ограничений строительство на дачах подпадает под нормы конкретной федеральной земли. Это означает, что даже незначительные детали могут иметь значение.
Чаще всего проверяют:
- расстояние до соседних участков — преимущественно от 3 метров;
- высоту здания — примерно до 3,5 — 4 метров;
- тип фундамента — капитальные бетонные конструкции часто запрещены.
В некоторых регионах правила становятся еще более строгими, в частности касательно экологичности материалов и плотности застройки.
Даже если участок принадлежит вам, это не означает полной свободы использования.
Нельзя жить постоянно
Как объясняют на канале «Немецкий в кулуарах», в Германии дачные участки предназначены не для проживания, а для отдыха и садоводства. Если дом начинает напоминать полноценное жилье — с отоплением, кухней или санузлом — это уже нарушение.
Закон прямо запрещает использовать дачи как несменное место жительства. Власти строго контролируют, чтобы дачные кооперативы не превращались в альтернативу жилым кварталам.
Почему квартиры часто сдают без кухонь
В Германии квартиры часто сдаются в аренду без кухонь — это давняя практика, связанная с тем, что аренда обычно долгосрочная и жилье воспринимается как постоянный дом.
Арендаторы сами обустраивают кухню под свои нужды, рассматривая ее как инвестицию в комфорт. Ее стоимость может достигать 5−15 тысяч евро, поэтому новые жильцы нередко выкупают кухню у предыдущих. Если нет, предыдущий арендатор может забрать ее с собой во время переезда.
Часто правила требуют вернуть квартиру в исходное состояние, поэтому мебель приходится демонтировать, и хотя рынок постепенно меняется, большинство квартир все еще сдаются без кухонь.
Поделиться новостью
Также по теме
Почему в Германии заставляют сносить дома
Сколько стоит жилье в Португалии
Сколько стоит арендовать дом в Киеве и пригороде
Дом за 1 евро в Европе: сколько на самом деле придется потратить и есть ли альтернатива в Украине
Это нужно знать о застройщике KAN Development перед покупкой жилья
Начинается финансирование ваучеров на жилье для ВПЛ