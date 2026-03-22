В Германии выросло количество мужчин среди украинских беженцев Сегодня 18:11 — Мир

В Германии фиксируют рост числа мужчин-беженцев из Украины

Несмотря на ограничение выезда из Украины, в Германии фиксируют рост числа украинских мужчин в возрасте от 18 до 63 лет.

Об этом свидетельствует анализ на основе данных Центрального реестра иностранцев, сообщает Welt.

Сколько украинцев сейчас в Германии

За последний год количество мужчин в возрасте от 18 до 63 лет увеличилось примерно на 52 тысячи.

По состоянию на 9 марта 2026 года в Германии насчитывалось:

1 340 362 человека — общее количество беженцев из Украины;

500 393 — женщины в возрасте от 18 до 63 лет (рост на 24 тыс. в год);

349 520 — мужчины в возрасте от 18 до 63 лет (годом ранее в этой возрастной группе было 297 660 мужчин).

Сходные данные приводит и Федеральное агентство занятости (для возрастной группы 15−64 года). По их подсчетам, доля мужчин среди беженцев в настоящее время составляет около 41%. Для сравнения: в мае 2022 года этот показатель был на уровне 26%.

Отмечается, что беженцы-мужчины продолжают активно прибывать. Только в феврале 2026 года было зарегистрировано 8 783 новых искателей убежища из Украины, из которых 4 392 — мужчины (включая несовершеннолетних).

Рост частично связывается с изменением правил пересечения границы. В августе правительство Украины разрешило молодым людям в возрасте до 22 лет выезжать из страны.

Как отмечает Федеральное министерство внутренних дел, этой возможностью стали активно воспользоваться с осени.

В Германии реформируют систему соцвыплат, которые получают сотни тысяч украинцев

Ранее Finance.ua писал , что немецкий Бундестаг проголосовал за отмену социальных выплат для безработных под названием Bürgergeld («деньги для граждан»). Решение предусматривает реформу системы социальной помощи и введение более жестких правил получения выплат. Правительство заявляет, что изменения должны стимулировать большее количество людей выходить на работу на фоне затяжного экономического кризиса.

