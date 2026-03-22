В Германии выросло количество мужчин среди украинских беженцев
Несмотря на ограничение выезда из Украины, в Германии фиксируют рост числа украинских мужчин в возрасте от 18 до 63 лет.
Об этом свидетельствует анализ на основе данных Центрального реестра иностранцев, сообщает Welt.
Сколько украинцев сейчас в Германии
За последний год количество мужчин в возрасте от 18 до 63 лет увеличилось примерно на 52 тысячи.
По состоянию на 9 марта 2026 года в Германии насчитывалось:
- 1 340 362 человека — общее количество беженцев из Украины;
- 500 393 — женщины в возрасте от 18 до 63 лет (рост на 24 тыс. в год);
- 349 520 — мужчины в возрасте от 18 до 63 лет (годом ранее в этой возрастной группе было 297 660 мужчин).
Сходные данные приводит и Федеральное агентство занятости (для возрастной группы 15−64 года). По их подсчетам, доля мужчин среди беженцев в настоящее время составляет около 41%. Для сравнения: в мае 2022 года этот показатель был на уровне 26%.
Отмечается, что беженцы-мужчины продолжают активно прибывать. Только в феврале 2026 года было зарегистрировано 8 783 новых искателей убежища из Украины, из которых 4 392 — мужчины (включая несовершеннолетних).
Рост частично связывается с изменением правил пересечения границы. В августе правительство Украины разрешило молодым людям в возрасте до 22 лет выезжать из страны.
Как отмечает Федеральное министерство внутренних дел, этой возможностью стали активно воспользоваться с осени.
В Германии реформируют систему соцвыплат, которые получают сотни тысяч украинцев
Ранее Finance.ua писал, что немецкий Бундестаг проголосовал за отмену социальных выплат для безработных под названием Bürgergeld («деньги для граждан»). Решение предусматривает реформу системы социальной помощи и введение более жестких правил получения выплат. Правительство заявляет, что изменения должны стимулировать большее количество людей выходить на работу на фоне затяжного экономического кризиса.
В Германии выросло количество мужчин среди украинских беженцев
