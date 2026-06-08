Где в Украине самые дешевые и самые дорогие однокомнатные квартиры в 2026 году Сегодня 10:02 — Недвижимость

В течение мая спрос на вторичное жилье продолжил падать.

В мае 2026 года на вторичном рынке жилья в большинстве регионов цены продолжили расти, в то время как спрос в целом снижался.

Об этом свидетельствуют данные аналитики Dim.ria

Предложение жилья

В течение мая количество объявлений на вторичном рынке в основном росло в западных и северных областях, в восточных и центральных — в основном падало.

Наиболее заметно увеличение предложения в Волынской (+10%), Сумской (+10%) и Черниговской (+8%) областях. Значительное уменьшение фиксировалось в Киеве (-11%).

Цены

Цены на вторичное жилье в основном росли в течение мая.

Наибольший скачок произошел в Черновицкой (+12%), Кировоградской (+9%) и Ровенской (+8%) областях. Заметное снижение цен фиксировалось в Херсонской (-9%) и Черниговской областях (-8%).

Сравнение цен в мае 2026 года к апрелю 2026. Инфографика: Dim. ria

Самые дорогие регионы:

г. Киев: $89 000 — цена остается самой высокой в ​​стране и не изменилась за месяц (0%);

Закарпатская область: $75 800 — зафиксирован рост на +4%;

Львовская область: $75 000 — цена выросла на +1%;

Ивано-Франковская область: $72 000 — стоимость увеличилась на +3%;

Ровенская область: $65 000 — рост на +8%.

Самые дешевые регионы:

Херсонская область: $15 500;

Запорожская область: $17 000;

Николаевская область: $20 000;

Кировоградская область: $23 500;

Сумская область: $24 000.

Цены в остальных областях:

Черновицкая: $57 000;

Волынская: $57 000;

Винницкая: $56 000;

Тернопольская: $52 500;

Одесская: $50 000;

Киевская: $49 000;

Житомирская: $48 000;

Черкасская: $46 000;

Хмельницкая: $42 000;

Днепропетровская: $37 000;

Полтавская: $36 000;

Черниговская: $34 000;

Харьковская: $25 000.

Сравнение цен в мае 2026 года к маю 2025. Инфографика: Dim. ria

Сколько стоит жилье в районах Киева

Если рассматривать столицу подробнее: самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира на вторичном рынке в мае в среднем стоила $180 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость такой квартиры составила $48 тыс.

Цены в Киеве. Инфографика: Dim. ria

Спрос

В течение мая спрос на вторичное жилье продолжил падать.

Значительное уменьшение интереса — в Херсонской (-18%), Сумской (-11%) и Черновицкой (-9%) областях.

Спрос на вторичное жилье. Инфографика: Dim. ria

Рост спроса в этом месяце зафиксирован в Закарпатской (+15%) и Ровенской (+9%) областях.

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