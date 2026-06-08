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Где в Украине самые дешевые и самые дорогие однокомнатные квартиры в 2026 году

Недвижимость
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В течение мая спрос на вторичное жилье продолжил падать.
В течение мая спрос на вторичное жилье продолжил падать.
В мае 2026 года на вторичном рынке жилья в большинстве регионов цены продолжили расти, в то время как спрос в целом снижался.
Об этом свидетельствуют данные аналитики Dim.ria.

Предложение жилья

В течение мая количество объявлений на вторичном рынке в основном росло в западных и северных областях, в восточных и центральных — в основном падало.
Наиболее заметно увеличение предложения в Волынской (+10%), Сумской (+10%) и Черниговской (+8%) областях. Значительное уменьшение фиксировалось в Киеве (-11%).

Цены

Цены на вторичное жилье в основном росли в течение мая.
Наибольший скачок произошел в Черновицкой (+12%), Кировоградской (+9%) и Ровенской (+8%) областях. Заметное снижение цен фиксировалось в Херсонской (-9%) и Черниговской областях (-8%).
Сравнение цен в мае 2026 года к апрелю 2026. Инфографика: Dim. ria
Сравнение цен в мае 2026 года к апрелю 2026. Инфографика: Dim. ria
Самые дорогие регионы:
  • г. Киев: $89 000 — цена остается самой высокой в ​​стране и не изменилась за месяц (0%);
  • Закарпатская область: $75 800 — зафиксирован рост на +4%;
  • Львовская область: $75 000 — цена выросла на +1%;
  • Ивано-Франковская область: $72 000 — стоимость увеличилась на +3%;
  • Ровенская область: $65 000 — рост на +8%.
Самые дешевые регионы:
  • Херсонская область: $15 500;
  • Запорожская область: $17 000;
  • Николаевская область: $20 000;
  • Кировоградская область: $23 500;
  • Сумская область: $24 000.
Цены в остальных областях:
  • Черновицкая: $57 000;
  • Волынская: $57 000;
  • Винницкая: $56 000;
  • Тернопольская: $52 500;
  • Одесская: $50 000;
  • Киевская: $49 000;
  • Житомирская: $48 000;
  • Черкасская: $46 000;
  • Хмельницкая: $42 000;
  • Днепропетровская: $37 000;
  • Полтавская: $36 000;
  • Черниговская: $34 000;
  • Харьковская: $25 000.
Сравнение цен в мае 2026 года к маю 2025. Инфографика: Dim. ria
Сравнение цен в мае 2026 года к маю 2025. Инфографика: Dim. ria

Сколько стоит жилье в районах Киева

Если рассматривать столицу подробнее: самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира на вторичном рынке в мае в среднем стоила $180 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость такой квартиры составила $48 тыс.
Цены в Киеве. Инфографика: Dim. ria
Цены в Киеве. Инфографика: Dim. ria

Спрос

В течение мая спрос на вторичное жилье продолжил падать.
Значительное уменьшение интереса — в Херсонской (-18%), Сумской (-11%) и Черновицкой (-9%) областях.
Спрос на вторичное жилье. Инфографика: Dim. ria
Спрос на вторичное жилье. Инфографика: Dim. ria
Рост спроса в этом месяце зафиксирован в Закарпатской (+15%) и Ровенской (+9%) областях.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКвартираЦены на квартирыПокупка квартирыВторичный рынок
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