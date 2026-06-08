Где в Украине самые дешевые и самые дорогие однокомнатные квартиры в 2026 году

В течение мая количество объявлений на вторичном рынке в основном росло в западных и северных областях, в восточных и центральных — в основном падало.
Наиболее заметно увеличение предложения в Волынской (+10%), Сумской (+10%) и Черниговской (+8%) областях. Значительное уменьшение фиксировалось в Киеве (-11%).
Цены
Цены на вторичное жилье в основном росли в течение мая.
Наибольший скачок произошел в Черновицкой (+12%), Кировоградской (+9%) и Ровенской (+8%) областях. Заметное снижение цен фиксировалось в Херсонской (-9%) и Черниговской областях (-8%).
Самые дорогие регионы:
г. Киев: $89 000 — цена остается самой высокой в стране и не изменилась за месяц (0%);
Закарпатская область: $75 800 — зафиксирован рост на +4%;
Львовская область: $75 000 — цена выросла на +1%;
Ивано-Франковская область: $72 000 — стоимость увеличилась на +3%;
Ровенская область: $65 000 — рост на +8%.
Самые дешевые регионы:
Херсонская область: $15 500;
Запорожская область: $17 000;
Николаевская область: $20 000;
Кировоградская область: $23 500;
Сумская область: $24 000.
Цены в остальных областях:
Черновицкая: $57 000;
Волынская: $57 000;
Винницкая: $56 000;
Тернопольская: $52 500;
Одесская: $50 000;
Киевская: $49 000;
Житомирская: $48 000;
Черкасская: $46 000;
Хмельницкая: $42 000;
Днепропетровская: $37 000;
Полтавская: $36 000;
Черниговская: $34 000;
Харьковская: $25 000.
Сколько стоит жилье в районах Киева
Если рассматривать столицу подробнее: самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира на вторичном рынке в мае в среднем стоила $180 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость такой квартиры составила $48 тыс.
Спрос
В течение мая спрос на вторичное жилье продолжил падать.
Значительное уменьшение интереса — в Херсонской (-18%), Сумской (-11%) и Черновицкой (-9%) областях.
Рост спроса в этом месяце зафиксирован в Закарпатской (+15%) и Ровенской (+9%) областях.