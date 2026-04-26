Инфляция в еврозоне выросла до самого высокого уровня за 2 года

Инфляция в еврозоне ускорилась до 2,6%
Инфляция в странах, использующих евро, в марте достигла 2,6% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с июля 2024 года.
Об этом пишет Wall Street Journal.
В феврале инфляция в годовом исчислении составляла всего 1,9%. Также уровень инфляции превысил ожидания, что на 31 марта составили 2,5% в годовом измерении.
Инфляция на энергоносители в марте также превысила ожидания: она поднялась до 5,1% из ранее уведомленных 4,9%. В феврале энергоносители были на 3,1% дешевле, чем годом ранее.
Между тем, базовая инфляция, исключающая более волатильные затраты на энергоносители и продукты питания, осталась без изменений по сравнению с предварительными данными на уровне 2,3%.
«Инфляция приближается к 3% и некоторое время будет оставаться вблизи этого уровня», — отметил Клаус Вистесен, главный экономист Pantheon Macroeconomics по еврозоне.
Причина роста цен на энергоносители — война на Ближнем Востоке и перекрытие Ираном и США Ормузского пролива.
Хотя центральные банки рассматривают резкий рост затрат на энергоносители как временное явление, они могут беспокоиться, если ценовое давление перерастет в более устойчивые формы вторичной инфляции.
«Значительный инфляционный шок все еще близится, даже если предположить относительно умеренные вторичные эффекты в сфере продовольственной и базовой инфляции», — говорит Вистесен.
Ранее МВФ ухудшил свой прогноз роста экономик еврозоны с 1,3% до 1,1%.
По материалам:
Фінансовий клуб
ИнфляцияЕС
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
