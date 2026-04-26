Инфляция в еврозоне выросла до самого высокого уровня за 2 года

Инфляция в странах, использующих евро, в марте достигла 2,6% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с июля 2024 года.

Об этом пишет Wall Street Journal.

В феврале инфляция в годовом исчислении составляла всего 1,9%. Также уровень инфляции превысил ожидания, что на 31 марта составили 2,5% в годовом измерении.

Инфляция на энергоносители в марте также превысила ожидания: она поднялась до 5,1% из ранее уведомленных 4,9%. В феврале энергоносители были на 3,1% дешевле, чем годом ранее.

Между тем, базовая инфляция, исключающая более волатильные затраты на энергоносители и продукты питания, осталась без изменений по сравнению с предварительными данными на уровне 2,3%.

«Инфляция приближается к 3% и некоторое время будет оставаться вблизи этого уровня», — отметил Клаус Вистесен, главный экономист Pantheon Macroeconomics по еврозоне.

Причина роста цен на энергоносители — война на Ближнем Востоке и перекрытие Ираном и США Ормузского пролива.

Хотя центральные банки рассматривают резкий рост затрат на энергоносители как временное явление, они могут беспокоиться, если ценовое давление перерастет в более устойчивые формы вторичной инфляции.

«Значительный инфляционный шок все еще близится, даже если предположить относительно умеренные вторичные эффекты в сфере продовольственной и базовой инфляции», — говорит Вистесен.

Ранее МВФ ухудшил свой прогноз роста экономик еврозоны с 1,3% до 1,1%.

