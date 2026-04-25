ТОП-5 самых комфортных городов Европы для жизни в 2026 году

Европа продолжает оставаться одним из самых привлекательных регионов мира для жизни, но реальный комфорт города определяют не красивые открытки, а очень конкретные показатели: безопасность, доступность медицины, стоимость аренды, транспорт, чистота воздуха, покупательская способность и даже климат. В 2026 году в верхней части европейского рейтинга качества жизни оказались города, предлагающие не только стабильную инфраструктуру, но и сильный баланс между доходами, обычными расходами и общим уровнем благосостояния.

Лучшие города Европы для жизни

Гаага, Нидерланды

Гаага в 2026 году занимает первое место в европейском и мировом рейтинге Numbeo по качеству жизни с показателем 230,1.

Город имеет очень сильный баланс ключевых показателей: покупательная способность составляет 153,3, индекс безопасности — 80,0, здравоохранения — 84,0, а климата — 90,6.

Одно из главных преимуществ города — его международная среда. Гаага является политическим центром Нидерландов и важным центром международных организаций, а около 58% из примерно 560 тысяч жителей имеют миграционное происхождение.

Для иностранцев это большой плюс: город лучше адаптирован к жизни экспатов, здесь проще интегрироваться, а английский широко используется в повседневной среде.

Стоимость жизни в Гааге высокая, но она соответствует уровню городского комфорта. По оценкам Numbeo, одному человеку нужно около 1051 евро в месяц без аренды, а индекс стоимости жизни составляет 72,3.

Большая финансовая нагрузка приходится на жилье, поэтому город лучше подходит для тех, кто планирует долгосрочное проживание и имеет стабильный доход.

Ежедневный комфорт в Гааге усиливают хорошо организованный транспорт, компактность города, близость к морю и низкий уровень загрязнения.

Люксембург

Люксембург в 2026 году входит в число самых комфортных городов Европы для жизни благодаря очень сильному сочетанию безопасности, доходов и качеству городских сервисов.

По данным Numbeo, город имеет Quality of Life Index 211,5, индекс покупательной способности 161,4, индекс безопасности 71,8, а показатель загрязнения остается низким — 21,6.

Одна из главных причин популярности Люксембурга — уровень доходов. По данным STATEC, средняя годовая валовая зарплата полной занятости в промышленности и сфере услуг в 2023 году составила 75 346 евро, а в секторе услуг — 77279 евро.

Это объясняет, почему даже при высоких ценах город сохраняет очень высокую покупательную способность и привлекает международных специалистов.

В то же время Люксембург остается одним из самых дорогих городов Европы. По оценкам, одному человеку нужно около 1 100 евро в месяц без аренды, так что главная финансовая нагрузка здесь, как и во многих комфортных европейских городах, приходится именно на жилье.

Стоит отметить, что весь общественный транспорт в стране бесплатный: это касается автобусов, трамваев и поездов второго класса в пределах национальной территории.

Еще одна сильная сторона города — его международность. Доля иностранцев в населении страны росла десятилетиями и на 2020 год достигла 47,4%. Для столицы это означает мультикультурную среду, более широкое использование иностранных языков и более высокий уровень адаптации для экспатов, чем во многих других европейских городах.

Вена, Австрия

Вена уже много лет остается одним из главных европейских эталонов качества жизни. В рейтинге Numbeo за 2026 год город занимает 7 место в мире с показателем 209,7, а также имеет очень сильные сопутствующие индексы: покупательная способность — 135,6, безопасность — 74,3, здравоохранение — 81,5, климат — 82,6.

Кроме того, Вена продолжает сохранять сильные позиции в глобальных рейтингах комфортности: в исследовании Mercer за 2024 год город был вторым в мире, а в индексе EIU за 2025 год — также вторым после Копенгагена.

Одна из ключевых причин такой стабильности — очень мощная городская инфраструктура. Вена известна качественной медициной, продуманным общественным транспортом, обилием зеленых зон и вообще очень предсказуемой городской средой.

Для жителей это означает не только высокий уровень сервисов, но и комфорт в повседневной жизни: город хорошо подходит и для семей, и для студентов, и для проезжающих на более длительный срок профессионалов.

По расходам Вена остается дорогой, но не настолько, как некоторые другие топовые европейские столицы. По данным Numbeo, одному человеку нужно около 1067,7 евро в месяц без аренды.

Это делает город достаточно затратным для повседневной жизни, но расходы частично компенсируются сильным рынком труда и высокими доходами в Австрии. Средний чистый годовой доход работников составляет 31 730 евро, а медианный — 27 146 евро.

Отдельно стоит отметить транспорт, это одна из сильнейших сторон города. С 1 января 2026 года цифровой годовой проездной в Вене стоит 461 евро, а стандартный — 467 евро, что для столь крупного европейского города остается относительно выгодной ценой.

Гент, Бельгия

Гент в 2026 году входит в десятку самых комфортных городов мира по качеству жизни. В рейтинге Numbeo он занимает 9 место с показателем 208,7, а также имеет сильные индексы безопасности — 76,2, здравоохранения — 83,0, покупательной способности — 127,1 и климата — 88,7. Для города без статуса столицы это очень высокий результат.

Одно из главных преимуществ Гента — сочетание комфортной городской среды и более спокойного ритма жизни, чем в больших столицах.

Это важный студенческий и международный центр Фландрии: в городе обучается более 75 000 студентов, а доля иностранного населения составляет около 15%. Именно поэтому Гент часто считается удобным городом для молодых специалистов, студентов и экспатов.

По стоимости жизни Гент недешевый, но выглядит более сбалансированно части топовых городов Западной Европы.

По данным Numbeo, одному человеку нужно около 988 евро в месяц без аренды, а индекс стоимости жизни составляет около 73. В то же время, соотношение цен на жилье к доходам здесь равно 6,5, что является хорошим показателем для города с таким уровнем качества жизни.

Малага, Испания

Малага в 2026 году не входит в абсолютный топ европейских городов по качеству жизни, но остается одним из самых комфортных вариантов в Южной Европе.

По данным Numbeo, город имеет Quality of Life Index 180,4, индекс климата 97,0, безопасности — 68,8, здравоохранения — 71,0, а время в пути здесь составляет всего 25,2. В пределах Испании Малага входит в тройку лидеров по качеству жизни после Валенсии и Мадрида.

Главное преимущество города — климат и общий темп жизни. В Малаге около 300 солнечных дней в году и всего около 50 дней с осадками, поэтому город остается комфортным для жизни практически на протяжении всего года. Это один из факторов, стабильно делающий Малагу привлекательной для экспатов, удаленных работников и пенсионеров.

По расходам Малага заметно доступнее многих городов Западной Европы. Одному человеку нужно около 724 евро в месяц без аренды, а индекс стоимости жизни составляет 52,4.

В то же время, соотношение цен на жилье к доходам равно 11,1, поэтому главным финансовым вызовом для переезда остается именно аренда или покупка недвижимости.

