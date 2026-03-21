Рейтинг лучших городов мира в 2026 году

Мельбурн признали лучшим городом мира в 2026 году, Фото: freepik

Австралийский Мельбурн возглавил список лучших городов мира для путешествий в 2026 году по версии журнала Time Out. Рейтинг был сформирован на основе масштабного опроса жителей городов и экспертов издания. В общей сложности в список вошли 50 мегаполисов, среди которых Шанхай, Лондон и Нью-Йорк.

Об этом сообщает Forbes.

Участников исследования спрашивали о десятках аспектов городской жизни, включая качество пищи, ночную жизнь, культуру, доступность, ощущение счастья и атмосферу сообщества. Результаты опроса объединили с оценками редакторов и специалистов, чтобы сформировать финальный рейтинг.

«Большая вещь, которая объединяет наши лучшие города в этом году, — это сообщество. В каждом городе в рейтинге большинство местных жителей сообщили о сильном чувстве принадлежности и связи», — отметила глава путешествий Грейс Бирд.

Лидеры рейтинга

Первое место в рейтинге впервые занял Мельбурн, поднявшийся с четвертой позиции в 2025 году. Город получил высокие оценки за зеленые зоны, удобство передвижения на велосипеде и общественный транспорт, а также за активную культурную жизнь.

Согласно опросу, 94% жителей города высоко оценили его гастрономию, а 92% - искусство и культуру. Город также привлекает туристов грандиозными событиями, в частности турниром Australian Open и гонкой Australian Grand Prix.

Второе место занял Шанхай, отмеченный за сочетание исторической архитектуры и современной культуры, а также развитую гастрономию. По данным исследования, 88% жителей считают рестораны доступными по ценам, а 90% - что кофе или кино в городе стоят недорого.

Третью позицию занял Эдинбург, получивший высокие оценки за зеленые пространства, прогулочную доступность и культурную жизнь. В городе состоятся крупные культурные события, в том числе Edinburgh International Festival и выступление Berlin Philharmonic на открытии фестиваля.

Рейтинг 50 лучших городов мира в 2026 году

Мельбурн, Австралия Шанхай, Китай Эдинбург, Великобритания Лондон, Великобритания Нью-Йорк Кейптаун, Южная Африка Мехико, Мексика Бангкок, Таиланд Сеул, Южная Корея Токио, Япония Цюрих, Швейцария Рио-де-Жанейро, Бразилия Копенгаген, Дания Сан-Паулу, Бразилия Гонконг, Гонконг Краков, Польша Порту, Португалия Гвадалахара, Мексика Мадрид, Испания Валенсия, Испания Сидней, Австралия Париж, Франция Сингапур, Сингапур Марракеш, Марокко Ханой, Вьетнам Бат, Великобритания Бильбао, Испания Берлин, Германия Аделаида, Австралия Пекин, Китай Антверпен, Бельгия Чиангмай, Таиланд Неаполь, Италия Амстердам, Нидерланды Медельин, Колумбия Лима, Перу Ванкувер, Канада Город Хошимин, Вьетнам Осака, Япония Афины, Греция Чикаго Каир, Египет Буэнос-Айрес, Аргентина Вена, Австрия Дублин, Ирландия Сан-Франциско Лагос, Нигерия Окленд, Новая Зеландия Лиссабон, Португалия Богота, Колумбия

Дзеркало Тижня По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.