Рейтинг лучших городов мира в 2026 году
Австралийский Мельбурн возглавил список лучших городов мира для путешествий в 2026 году по версии журнала Time Out. Рейтинг был сформирован на основе масштабного опроса жителей городов и экспертов издания. В общей сложности в список вошли 50 мегаполисов, среди которых Шанхай, Лондон и Нью-Йорк.
Об этом сообщает Forbes.
Участников исследования спрашивали о десятках аспектов городской жизни, включая качество пищи, ночную жизнь, культуру, доступность, ощущение счастья и атмосферу сообщества. Результаты опроса объединили с оценками редакторов и специалистов, чтобы сформировать финальный рейтинг.
«Большая вещь, которая объединяет наши лучшие города в этом году, — это сообщество. В каждом городе в рейтинге большинство местных жителей сообщили о сильном чувстве принадлежности и связи», — отметила глава путешествий Грейс Бирд.
Лидеры рейтинга
Первое место в рейтинге впервые занял Мельбурн, поднявшийся с четвертой позиции в 2025 году. Город получил высокие оценки за зеленые зоны, удобство передвижения на велосипеде и общественный транспорт, а также за активную культурную жизнь.
Согласно опросу, 94% жителей города высоко оценили его гастрономию, а 92% - искусство и культуру. Город также привлекает туристов грандиозными событиями, в частности турниром Australian Open и гонкой Australian Grand Prix.
Второе место занял Шанхай, отмеченный за сочетание исторической архитектуры и современной культуры, а также развитую гастрономию. По данным исследования, 88% жителей считают рестораны доступными по ценам, а 90% - что кофе или кино в городе стоят недорого.
Третью позицию занял Эдинбург, получивший высокие оценки за зеленые пространства, прогулочную доступность и культурную жизнь. В городе состоятся крупные культурные события, в том числе Edinburgh International Festival и выступление Berlin Philharmonic на открытии фестиваля.
Рейтинг 50 лучших городов мира в 2026 году
- Мельбурн, Австралия
- Шанхай, Китай
- Эдинбург, Великобритания
- Лондон, Великобритания
- Нью-Йорк
- Кейптаун, Южная Африка
- Мехико, Мексика
- Бангкок, Таиланд
- Сеул, Южная Корея
- Токио, Япония
- Цюрих, Швейцария
- Рио-де-Жанейро, Бразилия
- Копенгаген, Дания
- Сан-Паулу, Бразилия
- Гонконг, Гонконг
- Краков, Польша
- Порту, Португалия
- Гвадалахара, Мексика
- Мадрид, Испания
- Валенсия, Испания
- Сидней, Австралия
- Париж, Франция
- Сингапур, Сингапур
- Марракеш, Марокко
- Ханой, Вьетнам
- Бат, Великобритания
- Бильбао, Испания
- Берлин, Германия
- Аделаида, Австралия
- Пекин, Китай
- Антверпен, Бельгия
- Чиангмай, Таиланд
- Неаполь, Италия
- Амстердам, Нидерланды
- Медельин, Колумбия
- Лима, Перу
- Ванкувер, Канада
- Город Хошимин, Вьетнам
- Осака, Япония
- Афины, Греция
- Чикаго
- Каир, Египет
- Буэнос-Айрес, Аргентина
- Вена, Австрия
- Дублин, Ирландия
- Сан-Франциско
- Лагос, Нигерия
- Окленд, Новая Зеландия
- Лиссабон, Португалия
- Богота, Колумбия
Поделиться новостью
Также по теме
Рейтинг лучших городов мира в 2026 году
