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Евросоюз отсрочил ужесточение требований к капиталу банков

Мир
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Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
Европейская комиссия приняла решение отложить внедрение новой системы требований к капиталу банков, связанных с рыночными рисками, на три года. За это время ЕС должен посмотреть, как США и Великобритания будут внедрять аналогичные международные стандарты.

Подробности

Как отмечено в сообщении ЕК, отсрочка внедрения направлена ​​на то, чтобы избежать ущемления прав европейских банков по сравнению с их американскими и британскими коллегами.
«Европейские банки должны иметь возможность конкурировать на равных условиях со своими международными коллегами», — заявила еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке.
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«Эти целенаправленные и ограниченные по времени меры помогают сохранить равные условия на мировых финансовых рынках, в то же время подтверждая нашу приверженность стандартам Базельского соглашения. Они дают нам необходимое время для мониторинга событий в других крупных юрисдикциях, прежде чем определить лучший долгосрочный подход», — цитирует ее слова агентство.

Это не первая отсрочка

  • Согласно законодательству Европейского Союза, новые правила требований к капиталу банков должны вступить в силу в полном объеме с января 2027 года.
  • Трехлетняя отсрочка была согласована с Европейским центральным банком и Европейским банковским управлением.
Вступление в силу регламента под названием Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) переносится уже в третий раз. Сначала ожидалось, что он будет применен в 2025 году, однако США пока не смогли утвердить собственную версию требований к капиталу финансовых компаний, известной как Basel Endgame.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ЕСЕврокомиссия
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