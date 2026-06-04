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МВФ не будет против повышения налога для банков до 50%

Казна и Политика
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МВФ в целом не поддерживает повышение такого налога из-за рисков сокращения кредитования экономики
МВФ в целом не поддерживает повышение такого налога из-за рисков сокращения кредитования экономики
Международный валютный фонд не будет возражать против повышения налога на прибыль банков в Украине с 25% до 50%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Вопрос повышения налоговой нагрузки на банки обсуждали во время работы миссии МВФ в Киеве, которая завершилась 3 июня.
По информации источников издания, осведомленных о результатах переговоров, МВФ в целом не поддерживает повышение такого налога из-за рисков сокращения кредитования экономики. В то же время Фонд уже в третий раз соглашается с позицией украинской стороны. Если Верховная Рада поддержит соответствующие изменения в законодательстве, МВФ не будет выступать против такого решения.
«Они (МВФ. — Ред.) не будут против. Так что будем принимать решение», — сообщил собеседник издания.

Сколько банки уплатили в бюджет

Налог в 50% на прибыль банков уже действовал в Украине в 2023 и 2024 годах. Он увеличил поступления в бюджет в разы. Суммарно за два года банки перечислили в спецфонд госбюджета более 170 млрд. гривен. В то время как в 2022 году за ставки 18% - 7,3 млрд гривен.
В 2026 году такой налог тоже действует. Он оплачивается ежеквартально. При этом банкам запрещено при подсчете прибыли учитывать убытки прошлых периодов.
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Уже за первый квартал 2026 года все коммерческие банки Украины из общей прибыли в 52,96 млрд. гривен должны перечислить в госбюджет 26,96 млрд. гривен.

Налог для банков

Ранее Finance.ua рассказывал, что с 1 января 2026 года для банковского сектора в Украине введены новые налоговые условия. Они касаются как ставки налога на прибыль, так и порядка учета убытков прошлых лет при налогообложении.
Базовая ставка налога на прибыль для банков с 1 января 2026 года установлена ​​на уровне 50%. Такая же ставка применяется в течение 2026 года и к дивидендам, выплачиваемым банками. По результатам налоговых (отчетных) периодов 2026 г. банки не имеют права учитывать убытки прошлых лет при определении объекта налогообложения налогом на прибыль.
В марте стало известно, что Даниил Гетманцев планирует подать законопроект о продлении налогообложения сверхприбылей банков по ставке 50% в 2027 году. 20 мая он зарегистрировал проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль предприятий.
Со своей стороны НБУ раскритиковал законопроект о налогообложении банков. Там отмечают, что налог на прибыль банков в размере 50% банковский сектор в 2023 году воспринял с пониманием как разовый вынужденный шаг ввиду «нерыночной природы» прибыли в тот период. Однако продолжение этой практики в нынешних условиях создает риски для дальнейшего расширения кредитования и способности банков поддерживать экономику во время войны и послевоенного восстановления.
По материалам:
РБК-Україна
НалогиБанки УкраиныМВФ
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