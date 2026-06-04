МВФ не будет против повышения налога для банков до 50% 04.06.2026, 15:28 — Казна и Политика

МВФ в целом не поддерживает повышение такого налога из-за рисков сокращения кредитования экономики

Международный валютный фонд не будет возражать против повышения налога на прибыль банков в Украине с 25% до 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Вопрос повышения налоговой нагрузки на банки обсуждали во время работы миссии МВФ в Киеве, которая завершилась 3 июня.

По информации источников издания, осведомленных о результатах переговоров, МВФ в целом не поддерживает повышение такого налога из-за рисков сокращения кредитования экономики. В то же время Фонд уже в третий раз соглашается с позицией украинской стороны. Если Верховная Рада поддержит соответствующие изменения в законодательстве, МВФ не будет выступать против такого решения.

«Они (МВФ. — Ред.) не будут против. Так что будем принимать решение», — сообщил собеседник издания.

Сколько банки уплатили в бюджет

Налог в 50% на прибыль банков уже действовал в Украине в 2023 и 2024 годах. Он увеличил поступления в бюджет в разы. Суммарно за два года банки перечислили в спецфонд госбюджета более 170 млрд. гривен. В то время как в 2022 году за ставки 18% - 7,3 млрд гривен.

В 2026 году такой налог тоже действует. Он оплачивается ежеквартально. При этом банкам запрещено при подсчете прибыли учитывать убытки прошлых периодов.

Уже за первый квартал 2026 года все коммерческие банки Украины из общей прибыли в 52,96 млрд. гривен должны перечислить в госбюджет 26,96 млрд. гривен.

Налог для банков

Ранее Finance.ua рассказывал , что с 1 января 2026 года для банковского сектора в Украине введены новые налоговые условия. Они касаются как ставки налога на прибыль, так и порядка учета убытков прошлых лет при налогообложении.

Базовая ставка налога на прибыль для банков с 1 января 2026 года установлена ​​на уровне 50%. Такая же ставка применяется в течение 2026 года и к дивидендам, выплачиваемым банками. По результатам налоговых (отчетных) периодов 2026 г. банки не имеют права учитывать убытки прошлых лет при определении объекта налогообложения налогом на прибыль.

В марте стало известно , что Даниил Гетманцев планирует подать законопроект о продлении налогообложения сверхприбылей банков по ставке 50% в 2027 году. 20 мая он зарегистрировал проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль предприятий.

Со своей стороны НБУ раскритиковал законопроект о налогообложении банков. Там отмечают, что налог на прибыль банков в размере 50% банковский сектор в 2023 году воспринял с пониманием как разовый вынужденный шаг ввиду «нерыночной природы» прибыли в тот период. Однако продолжение этой практики в нынешних условиях создает риски для дальнейшего расширения кредитования и способности банков поддерживать экономику во время войны и послевоенного восстановления.

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