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Еврокомиссар: исключить мужчин призывного возраста из программы временной защиты в ЕС просит Украина

Мир
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Страны Евросоюза рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты
Страны Евросоюза рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты
Инициатива о возможном исключении украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты беженцев в Европейском Союзе поступила от Украины.
Об этом еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил на пресс-конференции, передает hromadske.
По его словам, государства ЕС поддерживают продление временной защиты для украинцев до 2028 года, но в рамках этого рассматривают некоторые изменения в объеме, среди которых исключение мужчин в возрасте 23−60 лет.
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«И это то, о чем нас просят украинцы», — говорит Бруннер.
Он отметил, что этот вопрос уже обсуждали со странами, принявшими наибольшее количество украинских беженцев, в частности, с Чехией, Польшей, Германией, странами Балтии и Австрией. По словам еврокомиссара, окончательное решение может быть принято в ближайшие недели.

Что известно об обсуждении в ЕС

Ранее издание Euractiv со ссылкой на внутренний документ Совета ЕС сообщило, что страны Евросоюза рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты в случае ее продления после 4 марта 2027 года.
Правительства некоторых стран ЕС выразили обеспокоенность «из-за роста доли мужчин призывного возраста» из общего числа вновь прибывших. Поэтому при обсуждении продолжения программы защиты возникло предложение сузить ее область применения, в частности «исключить мужчин призывного возраста» или людей, которые выехали из Украины нелегально.
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Как писал ранее Finance.ua, министр миграции Швеции Иоганн Форсселль отметил, что Стокгольм также готов поддержать такие изменения. По его мнению, исключение из-под защиты тех, кто имеет запрет на выезд из Украины, является «разумным предложением», ведь для победы важно, чтобы больше мужчин оставалось дома.
В то же время, не все государства-члены ЕС разделяют такой подход. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро и глава МВД Люксембурга Леон Глоден подчеркнули, что самым умным шагом является автоматическое продление директивы в ее нынешнем виде, а любые возможные изменения необходимо предварительно согласовывать с Киевом.
По материалам:
hromadske
ЕСМиграцияМигранты
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