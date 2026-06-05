Еврокомиссар: исключить мужчин призывного возраста из программы временной защиты в ЕС просит Украина Сегодня 11:32 — Мир

Страны Евросоюза рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты

Инициатива о возможном исключении украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты беженцев в Европейском Союзе поступила от Украины.

Об этом еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил на пресс-конференции, передает hromadske.

По его словам, государства ЕС поддерживают продление временной защиты для украинцев до 2028 года, но в рамках этого рассматривают некоторые изменения в объеме, среди которых исключение мужчин в возрасте 23−60 лет.

«И это то, о чем нас просят украинцы», — говорит Бруннер.

Он отметил, что этот вопрос уже обсуждали со странами, принявшими наибольшее количество украинских беженцев, в частности, с Чехией, Польшей, Германией, странами Балтии и Австрией. По словам еврокомиссара, окончательное решение может быть принято в ближайшие недели.

Что известно об обсуждении в ЕС

Ранее издание Euractiv со ссылкой на внутренний документ Совета ЕС сообщило, что страны Евросоюза рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты в случае ее продления после 4 марта 2027 года.

Правительства некоторых стран ЕС выразили обеспокоенность «из-за роста доли мужчин призывного возраста» из общего числа вновь прибывших. Поэтому при обсуждении продолжения программы защиты возникло предложение сузить ее область применения, в частности «исключить мужчин призывного возраста» или людей, которые выехали из Украины нелегально.

Как писал ранее Finance.ua, министр миграции Швеции Иоганн Форсселль отметил, что Стокгольм также готов поддержать такие изменения. По его мнению, исключение из-под защиты тех, кто имеет запрет на выезд из Украины, является «разумным предложением», ведь для победы важно, чтобы больше мужчин оставалось дома.

В то же время, не все государства-члены ЕС разделяют такой подход. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро и глава МВД Люксембурга Леон Глоден подчеркнули, что самым умным шагом является автоматическое продление директивы в ее нынешнем виде, а любые возможные изменения необходимо предварительно согласовывать с Киевом.

hromadske По материалам:

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