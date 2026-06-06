В Финляндии запретят управлять автомобилем ночью лицам до 18 лет

С октября в автомобилях, управляемых водителями до 18 лет, должен быть заметен зелено-желтый опознавательный знак. Знак нужно закрепить на задней части транспортного средства так, чтобы он было хорошо виден.
Инспектор Полицейского управления Хейкки Каллио уверен, что большая часть молодежи будет соблюдать новый закон, но не все.
«Всегда найдутся те, кто не будет соблюдать правила», — отмечает Каллио.
Специальные разрешения на вождение до 18 лет выдаются для хобби, учебы и работы. Однако, по словам Каллио, ночью необходимости ездить нет. Всем несовершеннолетним водителям отправлено сообщение об изменении закона через Suomi.fi.
Изменения инициировали после нескольких смертельных ДТП с участием 17-летних водителей со специальными правами. Принятая в 2018 году поправка к закону упростила для 17-летних получение прав на управление легковым автомобилем.