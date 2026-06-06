В Финляндии запретят управлять автомобилем ночью лицам до 18 лет Сегодня 03:18 — Мир

В Финляндии ужесточили правила для несовершеннолетних водителей

В Финляндии с 29 мая водителям в возрасте до 18 лет запретили управлять автомобилем ночью — с полуночи до пяти утра.

Об этом сообщает Yle.

Какое наказание грозит нарушителям

Изменение закона о водительских правах касается всех молодых людей, получивших специальное разрешение на управление автомобилем до 18 лет.

Цель — уменьшить количество серьезных ДТП среди молодежи ночью.

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Полиция будет контролировать соблюдение закона в рамках общего контроля над дорожным движением.

За нарушение предусмотрен штраф и минимум месяц запрета на управление. Родители также несут ответственность, если разрешают пользоваться автомобилем ночью.

С октября в автомобилях, управляемых водителями до 18 лет, должен быть заметен зелено-желтый опознавательный знак. Знак нужно закрепить на задней части транспортного средства так, чтобы он было хорошо виден.

Инспектор Полицейского управления Хейкки Каллио уверен, что большая часть молодежи будет соблюдать новый закон, но не все.

«Всегда найдутся те, кто не будет соблюдать правила», — отмечает Каллио.

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Специальные разрешения на вождение до 18 лет выдаются для хобби, учебы и работы. Однако, по словам Каллио, ночью необходимости ездить нет. Всем несовершеннолетним водителям отправлено сообщение об изменении закона через Suomi.fi.

Изменения инициировали после нескольких смертельных ДТП с участием 17-летних водителей со специальными правами. Принятая в 2018 году поправка к закону упростила для 17-летних получение прав на управление легковым автомобилем.

Європейська правда По материалам:

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