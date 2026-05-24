С 7 июля в ЕС все новые автомобили должны иметь камеры, которые будут следить за водителем

Система ADDW позволит контролировать ситуацию на дороге

С 7 июля 2026 года в ЕС все новые зарегистрированные пассажирские и грузовые автомобили должны иметь систему предупреждения о невнимательности водителя (Advanced Driver Distraction Warning).

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

В салоне автомобиля будет установлена ​​камера, направленная непосредственно на водителя. Она круглосуточно сканирует:

движение глаз водителя;

положение головы;

направление зрения.

Что такое система ADDW

В Регламенте (ЕС) 2023/2590 ключевые технические требования, которым должны отвечать системы ADDW, включают следующие требования:

Условия эксплуатации — определение условий, при которых система должна быть работоспособной, например, система ADDW должна автоматически активироваться на скорости более 20 км/ч, система должна работать как в дневное, так и в ночное время.

Критерии эффективности — определение того, что на скоростях от 20 км/ч до 50 км/ч система ADDW должна подавать предупреждение, если взгляд водителя остается в пределах определенной зоны «отвлечения» более 6 секунд. На скоростях более 50 км/ч система ADDW должна подавать предупреждение, если взгляд водителя остается в пределах определенной зоны отвлечения более 3,5 секунды.

Предупреждения для водителя — определение того, что система ADDW должна обеспечивать визуальное предупреждение, а также звуковое и/или тактильное предупреждение всякий раз, когда обнаруживается отвлечение водителя. Эти предупреждения могут усиливаться и интенсивнее, пока отвлечение водителя не прекратится.

Неисправности системы — определение неисправностей в системе ADDW, которые должны быть обнаружены, а также способ информирования о них водителя.

Положения о проверке технической исправности — определение того, каким образом при проверке технического состояния транспортного средства должно определяться правильное рабочее состояние системы ADDW.

Аварийный световой датчик ESS

Также с 7 июля обязательным станет световой аварийный датчик (ESS). В случае резкого торможения на скорости свыше 50 км/ч или износа ABS, стоп-сигналы автомобиля начинают быстро мигать. Это позволяет водителям избежать цепных столкновений.

Нововведения касаются только новых автомобилей, проходящих впервые. Владельцам подержанных машин не придется модернизировать их принудительно.

Эти меры являются частью долгосрочной стратегии ЕС Vision Zero до 2050 года.

