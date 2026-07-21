ВАЗ, ГАЗ и ЗАЗ. Какие автомобили чаще всего выбраковывают в Украине Сегодня 20:04 — Технологии&Авто

Hyundai Pony

Во втором квартале 2026 года в Украине в связи с выбраковкой сняли с учета 7424 транспортных средства всех типов. Это почти соответствует показателю аналогичного периода прошлого года, когда было списано 7513 единиц техники и превышает результат первого квартала 2026 года (6526 транспортных средств).

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Самым старым транспортным средством, официально выбракованным во втором квартале 2026 года, стал ГАЗ-69А 1954 года выпуска. К моменту списания автомобиля было 72 года.

Во втором квартале 2026 года в Украине было зарегистрировано около 119 тыс. транспортных средств всех типов, тогда как выбраковали всего 7,4 тыс. Таким образом, на каждые 100 зарегистрированных транспортных средств приходилось всего около шести списанных.

Для сравнения, на зрелых автомобильных рынках этот показатель значительно выше. В США на каждые 100 новых регистраций приходится 40−60 выбывших транспортных средств, а в странах Европейского Союза — 70−90.

Чаще всего списывали автомобили старше 30 лет

Наибольшую долю транспортных средств, снятых с учета, составляли автомобили старше 30 лет — более 3,2 тыс. единиц. Еще 2185 транспортных средств были в возрасте от 20 до 30 лет.

Какие марки чаще всего выбраковывали

Лидером по количеству списанных автомобилей стала ВАЗ/Lada — 1 996 единиц.

В первую пятерку также вошли:

ГАЗ — 665 автомобилей;

ЗАЗ — 450;

Volkswagen — 264;

Opel — 249.

Лидером по количеству списанных автомобилей стала ВАЗ/Lada, eauto.org.ua

Самые распространенные модели среди списанных

Чаще всего с учета снимали автомобили классической линейки ВАЗ:

ВАЗ-2106 — 286 автомобилей;

ВАЗ-2107 — 280;

ВАЗ-2101 — 273.

В пятерку также вошли Daewoo Lanos — 236 автомобилей и ГАЗ «Газель» — 214.

По 153 автомобиля были списаны модели ЗАЗ «Таврия» и Lada 21099.

Чаще всего с учета снимали автомобили классической линейки ВАЗ, eauto.org.ua

Распределение по странам-производителям

В разрезе производителей и конкретных брендов география утилизации остается ожидаемой. Первую позицию удерживает наследие советского и российского автопрома (2 023 шт.), на втором месте оказались украинские бренды (1 252 шт.), а замыкает тройку немецкая инженерная школа (1 005 шт.).

Далее наблюдается существенный разрыв: французские автомобили разошлись на металлолом тиражом в 359 единиц, китайские — 349 шт., а японские — 280 шт.

Редкие автомобили, попавшие под списание

Среди редких автомобилей, снятых с учета во втором квартале, были редкие модели разных лет выпуска, в частности:

Wartburg 1300;

Citroën BX 19;

Alfa Romeo 155 и Alfa Romeo 164;

Mazda Xedos 6;

Nissan Prairie;

Hyundai Pony и Hyundai Lantra;

Citroen ZX;

Renault 9;

Fiat Uno, Cinquecento, Bravo и Brava;

Opel Calibra.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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