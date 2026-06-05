Украинцам в Польше и Италии внедрили новую систему записи на оформление документов Сегодня 14:36 — Мир

Украинский загранпаспорт

С 1 июня 2026 года государственное предприятие «Документ» приступило к тестированию новой системы верификации через Дія. Підпис для записи в электронную очередь в центрах Паспортного сервиса в Польше и Италии.

Ожидается, что нововведение поможет упростить регистрацию, а также сократить время ожидания для граждан, оформляющих документы за границей.

Как будет работать запись в Польше и Италии

В Милане прием посетителей будет проводиться исключительно по предварительной записи в электронную очередь.

В польских центрах Паспортного сервиса в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове действует смешанный формат обслуживания. Граждане смогут как записаться онлайн, так и воспользоваться «живой очередью».

Для посетителей без предварительной записи ежедневно будет доступно ограниченное количество талонов:

Варшава — 60;

Вроцлав — 40;

Гданьск — 30;

Краков — 30.

Онлайн-запись рекомендуют как основной способ

В ГП «Документ» рекомендуют пользоваться электронной очередью через официальный сайт предприятия, который круглосуточно обновляется. Такой формат позволяет выбрать удобное время визита и избежать долгого ожидания в очереди.

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В то же время предварительная запись не потребуется для подачи документов на апостилирование, оформление пересылки уже готовых документов, а также для их получения. Эти услуги предоставляются в обычном режиме.

Братиславе Стоит отметить, что Польша и Италия не единственные страны, где осуществляют предварительную запись по документам. Ведь с 25 мая 2026 года Паспортный сервис в перешел на прием исключительно по предварительной записи, с обязательной верификацией через Дія.Підпис.

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