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Украинцам в Польше и Италии внедрили новую систему записи на оформление документов

Мир
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Украинский загранпаспорт
Украинский загранпаспорт
С 1 июня 2026 года государственное предприятие «Документ» приступило к тестированию новой системы верификации через Дія. Підпис для записи в электронную очередь в центрах Паспортного сервиса в Польше и Италии.
Ожидается, что нововведение поможет упростить регистрацию, а также сократить время ожидания для граждан, оформляющих документы за границей.

Как будет работать запись в Польше и Италии

В Милане прием посетителей будет проводиться исключительно по предварительной записи в электронную очередь.
В польских центрах Паспортного сервиса в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове действует смешанный формат обслуживания. Граждане смогут как записаться онлайн, так и воспользоваться «живой очередью».
Для посетителей без предварительной записи ежедневно будет доступно ограниченное количество талонов:
  • Варшава — 60;
  • Вроцлав — 40;
  • Гданьск — 30;
  • Краков — 30.

Онлайн-запись рекомендуют как основной способ

В ГП «Документ» рекомендуют пользоваться электронной очередью через официальный сайт предприятия, который круглосуточно обновляется. Такой формат позволяет выбрать удобное время визита и избежать долгого ожидания в очереди.
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В то же время предварительная запись не потребуется для подачи документов на апостилирование, оформление пересылки уже готовых документов, а также для их получения. Эти услуги предоставляются в обычном режиме.
Стоит отметить, что Польша и Италия не единственные страны, где осуществляют предварительную запись по документам. Ведь с 25 мая 2026 года Паспортный сервис в Братиславе перешел на прием исключительно по предварительной записи, с обязательной верификацией через Дія.Підпис.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаУкраинцы в ПольшеИталияДия
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