За четыре месяца в Украину вернулось больше людей, чем выехало — НБУ Сегодня 13:35 — Мир

Приток граждан частично объясняется сезонностью туристических выездов

Количество украинских мигрантов за рубежом с начала 2026 года несколько сократилось.

Об этом говорится в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

Количество украинцев за рубежом уменьшилось

По данным ООН, на 30 апреля 2026 года за пределами Украины находились 5,8 млн украинских мигрантов. Для сравнения, в конце 2025 года этот показатель составил 5,9 млн. человек.

Сокращение числа мигрантов, прежде всего, объясняется уменьшением числа украинцев в Италии на 104 тыс. человек, а также в Германии на 51 тыс. человек.

В то же время, в НБУ отмечают, что статистика ООН часто уточняется. Так, обнародованные позже данные Евростата свидетельствуют о другой динамике. В частности, на конец апреля 2026 года в Италии находилось на 20 тыс. украинцев меньше, чем в конце 2025 года, тогда как в Германии их количество, наоборот, увеличилось на 29 тыс. человек.

По состоянию на 30 апреля 2026 года за пределами Украины находились 5,8 млн украинских мигрантов

Возвращений в Украину было больше, чем выездов

По данным Государственной пограничной службы Украины, в январе-апреле 2026 года количество вернувшихся в Украину граждан превысило количество выехавших за границу на 13,3 тыс. человек.

В то же время в аналогичный период прошлого года чистый приток граждан был больше.

В Нацбанке отмечают, что чистый приток граждан частично объясняется сезонностью туристических выездов на период зимних праздников и выездами в зимний период из-за повышенных рисков безопасности.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что страны Евросоюза рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты в случае ее продления после 4 марта 2027 года. Правительства некоторых стран ЕС выразили обеспокоенность «из-за роста доли мужчин призывного возраста» из общего числа вновь прибывших.

Как заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, инициатива относительно возможного исключения украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты беженцев в Европейском Союзе поступила от Украины.

В то же время, не все государства-члены ЕС разделяют такой подход. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро и глава МВД Люксембурга Леон Глоден подчеркнули, что самым разумным шагом является автоматическое продление директивы в ее нынешнем виде, а любые возможные изменения необходимо предварительно согласовывать с Киевом.

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