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За четыре месяца в Украину вернулось больше людей, чем выехало — НБУ

Мир
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Приток граждан частично объясняется сезонностью туристических выездов
Приток граждан частично объясняется сезонностью туристических выездов
Количество украинских мигрантов за рубежом с начала 2026 года несколько сократилось.
Об этом говорится в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

Количество украинцев за рубежом уменьшилось

По данным ООН, на 30 апреля 2026 года за пределами Украины находились 5,8 млн украинских мигрантов. Для сравнения, в конце 2025 года этот показатель составил 5,9 млн. человек.
Сокращение числа мигрантов, прежде всего, объясняется уменьшением числа украинцев в Италии на 104 тыс. человек, а также в Германии на 51 тыс. человек.
В то же время, в НБУ отмечают, что статистика ООН часто уточняется. Так, обнародованные позже данные Евростата свидетельствуют о другой динамике. В частности, на конец апреля 2026 года в Италии находилось на 20 тыс. украинцев меньше, чем в конце 2025 года, тогда как в Германии их количество, наоборот, увеличилось на 29 тыс. человек.
По состоянию на 30 апреля 2026 года за пределами Украины находились 5,8 млн украинских мигрантов
По состоянию на 30 апреля 2026 года за пределами Украины находились 5,8 млн украинских мигрантов

Возвращений в Украину было больше, чем выездов

По данным Государственной пограничной службы Украины, в январе-апреле 2026 года количество вернувшихся в Украину граждан превысило количество выехавших за границу на 13,3 тыс. человек.
В то же время в аналогичный период прошлого года чистый приток граждан был больше.
В Нацбанке отмечают, что чистый приток граждан частично объясняется сезонностью туристических выездов на период зимних праздников и выездами в зимний период из-за повышенных рисков безопасности.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что страны Евросоюза рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты в случае ее продления после 4 марта 2027 года. Правительства некоторых стран ЕС выразили обеспокоенность «из-за роста доли мужчин призывного возраста» из общего числа вновь прибывших.
Как заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, инициатива относительно возможного исключения украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты беженцев в Европейском Союзе поступила от Украины.
В то же время, не все государства-члены ЕС разделяют такой подход. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро и глава МВД Люксембурга Леон Глоден подчеркнули, что самым разумным шагом является автоматическое продление директивы в ее нынешнем виде, а любые возможные изменения необходимо предварительно согласовывать с Киевом.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
МиграцияМигрантыНБУ
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