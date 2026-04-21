ТОП-25 лучших стран для выхода на пенсию (инфографика) Сегодня 17:04 — Личные финансы

ТОП-25 лучших стран для выхода на пенсию (инфографика)

Люди во всем мире стареют. ОЭСР прогнозирует, что к 2050 году 30% населения мира будет в возрасте 65 лет или старше, пишет rankingroyals.

В ежегодном отчете говорится о выходе на пенсию в 44 разных странах. Индекс учитывает 18 факторов, которые делятся на четыре основные группы.

Индекс учитывает 18 факторов, которые делятся на четыре основные группы:

(Здравоохранение) Расходы на здравоохранение на одного человека, продолжительность жизни и расходы на здравоохранение людей, не имеющих медицинского страхования.

Уровень счастья, водоснабжения и санитария, качество воздуха, другие факторы окружающей среды и биоразнообразие.

Доход на человека, равенство доходов и уровень занятости — это показатели материального благосостояния.

Государственный долг, зависимость от социального обеспечения, процентных ставок, инфляции, правительства, налогового давления и не возвращаемых банковских займов.

Инфографика rankingroyals.

1. Норвегия

Норвегия, которая в течение четырех лет занимала третье место в Глобальном индексе пенсионного обеспечения (GRI), вернулась на первое место с результатом 81%. Страна добилась прогресса с 2021 года, но ей все еще нужно догнать 2012 год, когда она набрала 87%.

Норвегия была единственной страной, попавшей в первую десятку по всем четырем субиндексам. Улучшение процентных ставок в стране, подкрепленное ее надежной системой здравоохранения, значительно повысило общие показатели, даже несмотря на рост безработицы.

2. Швейцария

Швейцария занимает второе место с общим баллом 80%, что ниже 81% в предыдущем году. Показатели Швейцарии улучшились еще в 2022 году, несмотря на снижение ее финансового субиндекса благодаря улучшению экологических показателей и показателей счастья. Кроме того, показатели продолжительности жизни и расходов на здравоохранение на душу населения также способствовали ее успеху.

3. Исландия

Исландия на 3 месте — 79%. Показатели экологического состояния и счастья помогли стране занять место за равенство доходов и улучшить показатель качества жизни.

4. Ирландия

Ирландия сохранила свое четвертое место с результатом 76%, что несколько ниже 78% в 2021 году из-за низших баллов по субиндексам финансов и материального благосостояния. Ирландия оставалась третьей по величине страной по уровню дохода на душу населения. Она также вошла в первую десятку по индексам счастья и здоровья благодаря улучшению качества воздуха, экологических переменных и расходов на здравоохранение.

5. Австралия

Она получила одни из самых высоких рейтингов за качество воздуха, но одни из самых низких баллов за улучшение состояния окружающей среды. Однако ее система здравоохранения помогла сохранить пятое место, где продолжительность жизни играет значительную роль.

6. Новая Зеландия

Новая Зеландия сохраняет свое шестое место в рейтинге GRI. Это островная республика в Тихом океане, юго-восточнее Австралии. Остров предлагает удивительную природную красоту и первозданные пляжи, простирающиеся перед прекрасными горами.

Кроме поразительных пейзажей, Новая Зеландия может похвастаться процветающей туристической и производственной отраслью, прекрасными образовательными учреждениями и растущей экономикой, что является результатом быстрого развития страны с момента обретения независимости в 1907 году.

Новая Зеландия предлагает государственные и частные варианты медицинского обслуживания. Резидент Новой Зеландии имеют право на субсидированную или бесплатную медицинскую помощь, если вы зарегистрированы в системе.

7. Люксембург

Люксембург поднялся на четыре позиции и теперь занимает 7 место. Он имеет высший общий балл, поскольку все четыре промежуточных балла выше. Он обладает наибольшим богатством среди всех стран ЕС.

У людей там очень высокий уровень жизни. Страна политически стабильна и безопасна, а ее системы государственного образования и здравоохранения тоже очень хорошие. Из-за всей этой жизни в Люксембурге достаточно дорогая. Но если у вас достаточно денег, это рай для пенсионера.

8. Нидерланды

Нидерланды — дружественная страна, постоянно входящая в число самых счастливых стран на планете. Кроме того, Нидерланды — прекрасное место для выхода на пенсию, поскольку здесь высокий уровень жизни и отличная система здравоохранения.

Это одно из десяти лучших мест для комфортного ухода на пенсию, поскольку оно безопасно, имеет стабильную экономику и правительство, а также хорошо развитую систему здравоохранения.

9. Дания

Дания заняла 9-е место в Глобальном индексе выхода на пенсию. Однако она имеет более низкий общий балл, поскольку и субиндексы материального благосостояния, и финансов имеют более низкие баллы.

У Дании тесные связи с Норвегией, Финляндией, Исландией и Швецией, поскольку является скандинавской страной. При переезде в другую страну важно учитывать, сколько стоит там проживание. Это особенно актуально, когда речь идет о Дании. Жизнь в датской стране может стоить дорого. Образование и здравоохранение бесплатны.

10. Чешская Республика

Чешская Республика попадает в первую десятку. Это безопасное место для жизни благодаря зрелой макроэкономической политике, низкому потребительскому долгу, стабильному рынку труда и безопасной финансовой системе. Позиция страны последовательна независимо от серьезности кризиса.

Экономика Чешской Республики стабильна. Выпускники чешских университетов и молодые специалисты могут рассчитывать на здоровый рынок труда и конкурентную заработную плату.

Ниже можете ознакомиться с ТОП-25 стран:

Инфографика rankingroyals.

Ранее Finance.ua писал , что по данным Пенсионного фонда, после ежегодной индексации размер средней пенсии вырос до 7 236 гривен (около 166 $). Это на 14% больше, чем в прошлом. В то же время почти каждый четвертый пенсионер все еще живет на минимальные суммы. Самые высокие выплаты получают в Киеве, а самые низкие — в Тернопольской области.

