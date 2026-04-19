Средняя пенсия в Украине превысила 7 тыс. грн: как изменились выплаты после индексации

На 14% выросла средняя пенсия в Украине в 2026 году, Фото: freepik
По данным Пенсионного фонда, после ежегодной индексации размер средней пенсии вырос до 7236 гривен (около 166 $). Это на 14% больше, чем в прошлом году. В то же время почти каждый четвертый пенсионер все еще живет на минимальные суммы. Самые высокие выплаты получают в Киеве, а самые низкие — в Тернопольской области.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».

Какие пенсии получают украинцы

Несмотря на повышение, почти каждый четвертый пенсионер в Украине получает около 3,5 тысяч гривен в месяц. Однако за год доля людей с низкими пенсиями уменьшилась с 36% до 28%.
По данным аналитиков, больше всего пенсионеров (3,66 миллиона человек или 36% от общего количества) получают от 5 до 10 тысяч гривен. Средняя пенсия в этой категории — 6686 гривен, а доля таких пенсионеров увеличилась с 29% до 36%.
Растет и количество тех, кому выплачивают более 10 тысяч гривен — 1,86 миллиона человек. Пока это 19%, а год назад таких было 15%. В этой категории средний размер выплат составляет 16,5 тысяч гривен.
Постепенно сокращается доля пенсионеров с доходами от 4 до 5 тысяч гривен — сейчас это 17% или 1,74 млн человек, тогда как год назад их было около 20%. Средняя пенсия здесь примерно 4,5 тысячи гривен.
Какие пенсии получают украинцы, Инфографика: Опендатабот

Где получают самые высокие пенсии

Традиционно самые высокие пенсии получают столичные пенсионеры — в среднем 9 864 грн. Самые низкие показатели — в Тернопольской области, где средняя выплата составляет 5 612 грн.
В общей сложности только в 8 регионах страны пенсии соответствуют или превышают средний уровень.
При этом самый быстрый рост средней пенсии за год был зафиксирован в Ровенской (+22%) и Житомирской областях (+20%).
Средняя пенсия в Украине, Инфографика: Опендатабот

Сколько пенсионеров работают

Аналитики отмечают, что почти каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать — 2,8 млн человек. Их средний уровень пенсии выше — около 7,9 тысяч гривен в месяц.
В настоящее время в Украине насчитывается 10,05 млн пенсионеров. Только за первые три месяца их стало меньше на 116 тысяч.
В среднем Украина ежегодно теряет около 170 тысяч пенсионеров. С начала полномасштабной войны их количество сократилось уже на 740 тысяч.
До этого Finance.ua отмечал, что украинцы имеют право на получение пенсии по возрасту. Это ежемесячная государственная выплата, которая начисляется по достижении определенного возраста при наличии необходимого количества лет страхового стажа.
