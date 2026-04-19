Средняя пенсия в Украине превысила 7 тыс. грн: как изменились выплаты после индексации Сегодня 14:18 — Личные финансы

На 14% выросла средняя пенсия в Украине в 2026 году, Фото: freepik

По данным Пенсионного фонда, после ежегодной индексации размер средней пенсии вырос до 7236 гривен (около 166 $). Это на 14% больше, чем в прошлом году. В то же время почти каждый четвертый пенсионер все еще живет на минимальные суммы. Самые высокие выплаты получают в Киеве, а самые низкие — в Тернопольской области.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».

Какие пенсии получают украинцы

Несмотря на повышение, почти каждый четвертый пенсионер в Украине получает около 3,5 тысяч гривен в месяц. Однако за год доля людей с низкими пенсиями уменьшилась с 36% до 28%.

По данным аналитиков, больше всего пенсионеров (3,66 миллиона человек или 36% от общего количества) получают от 5 до 10 тысяч гривен. Средняя пенсия в этой категории — 6686 гривен, а доля таких пенсионеров увеличилась с 29% до 36%.

Растет и количество тех, кому выплачивают более 10 тысяч гривен — 1,86 миллиона человек. Пока это 19%, а год назад таких было 15%. В этой категории средний размер выплат составляет 16,5 тысяч гривен.

Постепенно сокращается доля пенсионеров с доходами от 4 до 5 тысяч гривен — сейчас это 17% или 1,74 млн человек, тогда как год назад их было около 20%. Средняя пенсия здесь примерно 4,5 тысячи гривен.

Какие пенсии получают украинцы, Инфографика: Опендатабот

Где получают самые высокие пенсии

Традиционно самые высокие пенсии получают столичные пенсионеры — в среднем 9 864 грн. Самые низкие показатели — в Тернопольской области, где средняя выплата составляет 5 612 грн.

В общей сложности только в 8 регионах страны пенсии соответствуют или превышают средний уровень.

При этом самый быстрый рост средней пенсии за год был зафиксирован в Ровенской (+22%) и Житомирской областях (+20%).

Средняя пенсия в Украине, Инфографика: Опендатабот

Сколько пенсионеров работают

Аналитики отмечают, что почти каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать — 2,8 млн человек. Их средний уровень пенсии выше — около 7,9 тысяч гривен в месяц.

В настоящее время в Украине насчитывается 10,05 млн пенсионеров. Только за первые три месяца их стало меньше на 116 тысяч.

В среднем Украина ежегодно теряет около 170 тысяч пенсионеров. С начала полномасштабной войны их количество сократилось уже на 740 тысяч.

