Где в ЕС больше всего молодых предпринимателей (статистика)

Технологии беспрецедентными темпами заменяют рабочие места, и некоторые молодые люди находят собственные способы зарабатывать на жизнь, обращаясь к самозанятости благодаря креативности и новаторству.

7,9% всех самозанятых в возрасте 20−64 лет, говорится в Так, в 2025 году 2,06 миллиона человек в возрасте 20−29 лет в ЕС были самозанятыми, что составляетвсех самозанятых в возрасте 20−64 лет, говорится в статистике Евростата.

Где больше всего

Среди стран ЕС самая высокая доля молодых предпринимателей среди самозанятых лиц в возрасте 20−64 лет была в Словакии (12,2%), Мальте (10,5%) и Румынии (10,3%).

Инфографика Евростата

Самая низкая доля была в Ирландии (5,1%), Болгарии (5,3%) и Испании (5,9%).

Уровень занятости молодежи: 65,5%

В 2025 году уровень занятости лиц в возрасте 20−29 лет в ЕС составил 65,6%, что на 6,3 процентных пункта больше, чем в 2015 году.

Самые высокие уровни занятости среди лиц 20−29 лет наблюдались в Нидерландах (84,0%) и на Мальте (82,1%), далее идет Германия (77,0%).

Инфографика Евростата

Самый низкий показатель

С другой стороны, в Италии зафиксирован самый низкий показатель — 47,6%, далее следуют Румыния (52,0%) и Болгария (52,7%).

В то время как самые низкие доли наблюдались в Бельгии (76,4%), Хорватии (76,8%) и Финляндии (77,0%). Ранее Finance.ua писал , что уровень занятости мужчин в ЕС составлял 80,9%. Среди стран ЕС самые высокие показатели были зарегистрированы на Мальте (89,1%), Чехии (88,2%) и Нидерландах (87,2%).

Из всех новых рабочих мест, созданных в Евросоюзе, 41% (526 тысяч) пришлось на Испанию. До этого Finance.ua отмечал , что Испания стала источником новых рабочих мест в ЕС. В 2025 г. испанская экономика не просто устояла в условиях неопределенной международной обстановки, но и заняла ведущую роль на европейском рынке труда.

