Новые санкции ЕС коснулись военно-промышленного комплекса и банков россии

Европейский союз принял 20-й пакет санкций для россии из-за войны, которую она ведет против Украины.

Европейский союз принял 20-й пакет санкций для россии из-за войны, которую она ведет против Украины.

Санкции против компаний, причастных к производству беспилотников

20-й пакет еще больше ограничивает российский военно-промышленный комплекс, добавляя в список 58 компаний и связанных с ними лиц, причастных, в частности, к разработке и производству военной продукции, такой как беспилотники.

Кроме того, кроме лишения российских военных предприятий ценных технологий ЕС, этот пакет также касается зависимости россии от третьих стран в поставках критически важной высокотехнологичной продукции.

В частности, ЕС уже добавил в список 16 организаций, базирующихся в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане, Казахстане и Беларуси, которые поставляли товары двойного использования или системы вооружения российскому военно-промышленному комплексу.

Также на 60 новых организаций будут распространяться более строгие экспортные ограничения на товары, способствующие технологическому совершенствованию оборонного сектора россии.

Некоторые из этих организаций также расположены в третьих странах, кроме россии, таких как Китай (включая Гонконг), Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Запрет на транзакции банков

Новый пакет санкций предусматривает также запрет на транзакции для 20 российских банков.

Кроме того, ЕС налагает запрет на транзакции на четыре финансовых учреждения в третьих странах за обход санкций ЕС или за связь с российской системой передачи финансовых сообщений — российской сетью банковских сообщений.

Из-за масштабных санкций против своего финансового сектора россия становится все более зависимой от криптовалют для международных транзакций. Отмечая эту тенденцию, ЕС вводит в перечень киргизскую организацию, управляющую биржей, где торгуется значительное количество стейблкоина A7A5.

Кроме того, Союз вводит полный секторальный запрет на поставщиков и платформы, зарегистрированные в россии, позволяющие переводить и обменивать криптоактивы. ЕС также запрещает транзакции в другой криптовалюте (RUBx) и любую поддержку ЕС в развитии цифрового рубля. Наконец, неттинговые транзакции с российскими агентами теперь запрещены во избежание обхода санкций ЕС.

