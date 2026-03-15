0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

ЕС еще на полгода продлил санкции против рф

Казна и Политика
1
ЕС продлил санкции против рф до 15 сентября 2026 года
Европейский совет продлил действие индивидуальных санкций, введенных за подрыв территориальной целостности Украины, еще на шесть месяцев — до 15 сентября 2026 года.
Об этом сообщается на сайте Европейского совета.
Индивидуальные ограничения будут продолжать применять относительно около 2600 физических и юридических лиц, причастных к продолжающейся неоправданной и непровоцированной военной агрессии рф против Украины.
Действующие ограничительные меры включают ограничения на поездки физических лиц, замораживание их активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов входящим в перечень физическим и юридическим лицам.
В то же время Европейский Совет решил не восстанавливать в перечне двух человек и исключить из списка пятерых умерших.
После 24 февраля 2022 года, в ответ на военную агрессию рф против Украины, ЕС значительно расширил санкции против россии с целью ослабления ее экономической базы, лишения ее критически важных технологий и рынков, а также ограничения ее способности вести войну.
Как отмечается в тексте, поддержанном 25 главами государств или правительств на заседании Европейского Совета 18 декабря 2025 года, ЕС подтверждает свою неизменную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
«ЕС остается решительным в поддержке и усилении давления на рф, чтобы она прекратила свою жестокую войну агрессии и начала содержательные переговоры по миру», — говорится в сообщении.
По материалам:
Укрінформ
СанкцииЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems