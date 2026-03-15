ЕС еще на полгода продлил санкции против рф Сегодня 09:33 — Казна и Политика

ЕС продлил санкции против рф до 15 сентября 2026 года

Европейский совет продлил действие индивидуальных санкций, введенных за подрыв территориальной целостности Украины, еще на шесть месяцев — до 15 сентября 2026 года.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Читайте также США временно разрешили покупать российскую нефть

Индивидуальные ограничения будут продолжать применять относительно около 2600 физических и юридических лиц, причастных к продолжающейся неоправданной и непровоцированной военной агрессии рф против Украины.

Действующие ограничительные меры включают ограничения на поездки физических лиц, замораживание их активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов входящим в перечень физическим и юридическим лицам.

В то же время Европейский Совет решил не восстанавливать в перечне двух человек и исключить из списка пятерых умерших.

После 24 февраля 2022 года, в ответ на военную агрессию рф против Украины, ЕС значительно расширил санкции против россии с целью ослабления ее экономической базы, лишения ее критически важных технологий и рынков, а также ограничения ее способности вести войну.

Как отмечается в тексте, поддержанном 25 главами государств или правительств на заседании Европейского Совета 18 декабря 2025 года, ЕС подтверждает свою неизменную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

«ЕС остается решительным в поддержке и усилении давления на рф, чтобы она прекратила свою жестокую войну агрессии и начала содержательные переговоры по миру», — говорится в сообщении.

Укрінформ

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.