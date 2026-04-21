Розрив зайнятості між чоловіками та жінками в ЄС Сьогодні 17:23

Розрив зайнятості між чоловіками та жінками в ЄС

Рівень зайнятості чоловіків у ЄС становив 80,9%. Серед країн ЄС найвищі показники були зареєстровані на Мальті (89,1%), у Чехії (88,2%) та Нідерландах (87,2%).

Тоді як найнижчі частки спостерігалися в Бельгії (76,4%), Хорватії (76,8%) та Фінляндії (77,0%).

Про це йдеться у статистиці Євростату

Для жінок у ЄС рівень зайнятості становив 71,3%, причому найвищий рівень спостерігався в Естонії (81,4%), Литві (80,3%) та Швеції (79,8%).

Найнижчі частки зафіксовані в Італії (58,0%), Румунії (59,5%) та Греції (62,3%).

Розрив у рівнях зайнятості між чоловіками та жінками в ЄС становив 9,6 в.п.

Найбільші відмінності в рівнях зайнятості були зареєстровані в Італії (19,1 в.п.), Румунії (18,7 в.п.) та Греції (17,4 в.п.).

Найменші відмінності були зафіксовані в Естонії (0,5 в.п.), Литві (-0,6 в.п.), Фінляндії (1,3 в.п.) та Латвії (1,9 в.п.).

