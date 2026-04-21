0 800 307 555
укр
Розрив зайнятості між чоловіками та жінками в ЄС

Особисті фінанси
46
Рівень зайнятості чоловіків у ЄС становив 80,9%. Серед країн ЄС найвищі показники були зареєстровані на Мальті (89,1%), у Чехії (88,2%) та Нідерландах (87,2%).
Тоді як найнижчі частки спостерігалися в Бельгії (76,4%), Хорватії (76,8%) та Фінляндії (77,0%).
Про це йдеться у статистиці Євростату.
Для жінок у ЄС рівень зайнятості становив 71,3%, причому найвищий рівень спостерігався в Естонії (81,4%), Литві (80,3%) та Швеції (79,8%).
Найнижчі частки зафіксовані в Італії (58,0%), Румунії (59,5%) та Греції (62,3%).
Розрив у рівнях зайнятості між чоловіками та жінками в ЄС становив 9,6 в.п.
Найбільші відмінності в рівнях зайнятості були зареєстровані в Італії (19,1 в.п.), Румунії (18,7 в.п.) та Греції (17,4 в.п.).
Найменші відмінності були зафіксовані в Естонії (0,5 в.п.), Литві (-0,6 в.п.), Фінляндії (1,3 в.п.) та Латвії (1,9 в.п.).
Читайте також
До цього Finance.ua зазначав, що Іспанія стала джерелом нових робочих місць у ЄС. 2025 року іспанська економіка не просто встояла в умовах невизначеної міжнародної обстановки, а й зайняла провідну роль на європейському ринку праці. З усіх нових робочих місць, створених у Євросоюзі, 41% (526 тисяч) припало на Іспанію.
Внесок Іспанії в загальноєвропейський показник досяг історичних рівнів, такого не було навіть у роки найбільшого зростання після фінансової кризи або відновлення після пандемії.
Водночас Польща тривалий час залишається однією з країн Європи з відносно дешевою робочою силою. Саме це робить її привабливою для інвесторів і дозволяє утримувати нижчі ціни на товари та послуги порівняно із західними країнами.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСГроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems