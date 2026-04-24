Популярный туристический город Европы запретит строить новые отели

Издание отмечает, что ранее город уже «заморозил» выдачу разрешений на сдачу жилья в краткосрочную аренду в некоторых районах. Теперь то же самое могут сделать и с лицензиями на строительство новых гостиниц.
«Нам действительно нужно посмотреть, нужны ли нам еще отели, сколько и где. Нам нужно увидеть и подумать, сколько дополнительной туристической нагрузки мы можем поднять и где. Мы не должны стать Барселоной. Мы должны понимать, что есть перенасыщенные районы, которые не могут позволить себе новые места: будь то краткосрочная аренда или нет», — заявил в комментарии изданию мэр города Харис Дукас.
Согласно последним данным, в столичном регионе Аттика насчитывается 68 934 гостиничных мест, из которых около 35 000 находятся в самих Афинах и пригородах.
Представители гостиницы признают, что количество гостиниц в греческой столице в последнее время действительно резко возросло.
Президент местной ассоциации отельеров Евгениос Вассиликос тоже соглашается, что опыт Барселоны, где вообще запретили краткосрочную аренду жилья и прекратили выдавать лицензии на новые отели (в 2017 году), является хорошим примером для подражания и в Афинах.
Как пишет Euronews, Афины сейчас — самое популярное туристическое направление в Греции. В прошлом году город посетили 12 миллионов иностранных туристов. При этом население всей столичной агломерации составляет около 3,6 млн человек.