Популярный туристический город Европы запретит строить новые отели Сегодня 04:09

Популярный туристический город Европы запретит строить новые отели

Греческие Афины могут ограничить строительство новых отелей, чтобы сдержать рост туристического потока, который уже становится бременем для местного населения.

Об этом пишет Euronews

Издание отмечает, что ранее город уже «заморозил» выдачу разрешений на сдачу жилья в краткосрочную аренду в некоторых районах. Теперь то же самое могут сделать и с лицензиями на строительство новых гостиниц.

«Нам действительно нужно посмотреть, нужны ли нам еще отели, сколько и где. Нам нужно увидеть и подумать, сколько дополнительной туристической нагрузки мы можем поднять и где. Мы не должны стать Барселоной. Мы должны понимать, что есть перенасыщенные районы, которые не могут позволить себе новые места: будь то краткосрочная аренда или нет», — заявил в комментарии изданию мэр города Харис Дукас.

Согласно последним данным, в столичном регионе Аттика насчитывается 68 934 гостиничных мест, из которых около 35 000 находятся в самих Афинах и пригородах.

Представители гостиницы признают, что количество гостиниц в греческой столице в последнее время действительно резко возросло.

Президент местной ассоциации отельеров Евгениос Вассиликос тоже соглашается, что опыт Барселоны, где вообще запретили краткосрочную аренду жилья и прекратили выдавать лицензии на новые отели (в 2017 году), является хорошим примером для подражания и в Афинах.

Как пишет Euronews, Афины сейчас — самое популярное туристическое направление в Греции. В прошлом году город посетили 12 миллионов иностранных туристов. При этом население всей столичной агломерации составляет около 3,6 млн человек.

