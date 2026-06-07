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Страны Европы с самыми высокими тарифами на электроэнергию

Мир
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Сколько стоит электроэнергия в Европе
Сколько стоит электроэнергия в Европе, Фото: magnific
Германия — один из мировых лидеров в развитии возобновляемой энергетики, однако это не мешает ей оставаться среди стран с самыми высокими ценами на электроэнергию в Европейском Союзе.
Об этом свидетельствует новый анализ энергетической компании 1KOMMA5 на основе данных Eurostat, пишет Euronews.

Где в ЕС самая дорогая электроэнергия

По подсчетам аналитиков, средняя стоимость электроэнергии для домохозяйств в ЕС составляет 0,29 евро за кВт·ч с учетом всех налогов и сборов.
В Германии этот показатель достигает 0,39 евро за кВт·ч, что делает страну второй самой дорогой в Евросоюзе после Ирландии.
Согласно рейтингу, самая дорогая электроэнергия в ЕС в Ирландии — 0,40 евро за кВт·ч.
  • Ирландия — 0,40 евро/кВт·час
  • Германия — 0,39 евро/кВт·час
  • Бельгия — 0,35 евро/кВт·час
  • Дания — 0,33 евро/кВт·час
  • Австрия — 0,33 евро/кВт·час
  • Чехия — 0,32 евро/кВт·час
  • Италия — 0,30 евро/кВт·час
  • Румыния — 0,29 евро/кВт·час
  • Кипр — 0,28 евро/кВт·час
  • Швеция — 0,27 евро/кВт·час
  • Польша — 0,27 евро/кВт·час
  • Испания — 0,27 евро/кВт·час
  • Люксембург — 0,27 евро/кВт·час
  • Франция — 0,26 евро/кВт·час
  • Нидерланды — 0,26 евро/кВт·ч
  • Латвия — 0,25 евро/кВт·час
  • Португалия — 0,24 евро/кВт·час
  • Греция — 0,24 евро/кВт·час
  • Эстония — 0,23 евро/кВт·час
  • Финляндия — 0,23 евро/кВт·час
  • Словения — 0,21 евро/кВт·час
  • Литва — 0,20 евро/кВт·час
  • Словакия — 0,19 евро/кВт·час
  • Хорватия — 0,17 евро/кВт·час
  • Болгария — 0,14 евро/кВт·час
  • Мальта — 0,13 евро/кВт·час
  • Венгрия — 0,11 евро/кВт·ч.
Парадокс состоит в том, что Германия одновременно один из крупнейших производителей зеленой электроэнергии в Европе.
В 2025 году 59% всей электроэнергии в стране было произведено из чистых источников, а на солнечную и ветровую генерацию пришлось почти 45% производства. По этому показателю Германия опередила все остальные страны ЕС.
Впрочем, даже стремительный рост доли возобновляемой энергетики не смог автоматически снизить цены для потребителей.
Одна из причин заключается в особенностях европейского рынка электроэнергии. Стоимость электричества определяется по так называемому принципу merit order, когда цену формирует дорогая электростанция, которая все еще нужна для покрытия спроса.
Если солнечной и ветровой генерации недостаточно, в систему подключаются более дорогие газовые или угольные электростанции, что толкает вверх цену для всех потребителей.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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