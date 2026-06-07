Страны Европы с самыми высокими тарифами на электроэнергию Сегодня 21:09 — Мир

Сколько стоит электроэнергия в Европе, Фото: magnific

Германия — один из мировых лидеров в развитии возобновляемой энергетики, однако это не мешает ей оставаться среди стран с самыми высокими ценами на электроэнергию в Европейском Союзе.

Об этом свидетельствует новый анализ энергетической компании 1KOMMA5 на основе данных Eurostat, пишет Euronews.

Где в ЕС самая дорогая электроэнергия

По подсчетам аналитиков, средняя стоимость электроэнергии для домохозяйств в ЕС составляет 0,29 евро за кВт·ч с учетом всех налогов и сборов.

В Германии этот показатель достигает 0,39 евро за кВт·ч, что делает страну второй самой дорогой в Евросоюзе после Ирландии.

Согласно рейтингу, самая дорогая электроэнергия в ЕС в Ирландии — 0,40 евро за кВт·ч.

Ирландия — 0,40 евро/кВт·час

Германия — 0,39 евро/кВт·час

Бельгия — 0,35 евро/кВт·час

Дания — 0,33 евро/кВт·час

Австрия — 0,33 евро/кВт·час

Чехия — 0,32 евро/кВт·час

Италия — 0,30 евро/кВт·час

Румыния — 0,29 евро/кВт·час

Кипр — 0,28 евро/кВт·час

Швеция — 0,27 евро/кВт·час

Польша — 0,27 евро/кВт·час

Испания — 0,27 евро/кВт·час

Люксембург — 0,27 евро/кВт·час

Франция — 0,26 евро/кВт·час

Нидерланды — 0,26 евро/кВт·ч

Латвия — 0,25 евро/кВт·час

Португалия — 0,24 евро/кВт·час

Греция — 0,24 евро/кВт·час

Эстония — 0,23 евро/кВт·час

Финляндия — 0,23 евро/кВт·час

Словения — 0,21 евро/кВт·час

Литва — 0,20 евро/кВт·час

Словакия — 0,19 евро/кВт·час

Хорватия — 0,17 евро/кВт·час

Болгария — 0,14 евро/кВт·час

Мальта — 0,13 евро/кВт·час

Венгрия — 0,11 евро/кВт·ч.

Парадокс состоит в том, что Германия одновременно один из крупнейших производителей зеленой электроэнергии в Европе.

В 2025 году 59% всей электроэнергии в стране было произведено из чистых источников, а на солнечную и ветровую генерацию пришлось почти 45% производства. По этому показателю Германия опередила все остальные страны ЕС.

Впрочем, даже стремительный рост доли возобновляемой энергетики не смог автоматически снизить цены для потребителей.

Одна из причин заключается в особенностях европейского рынка электроэнергии. Стоимость электричества определяется по так называемому принципу merit order, когда цену формирует дорогая электростанция, которая все еще нужна для покрытия спроса.

Если солнечной и ветровой генерации недостаточно, в систему подключаются более дорогие газовые или угольные электростанции, что толкает вверх цену для всех потребителей.

Дзеркало Тижня По материалам:

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