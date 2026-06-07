Рейтинг самых дорогих страновых брендов мира Сегодня 18:14 — Мир

США признали самым дорогим страновым брендом мира

США, Китай и Германия снова возглавили рейтинг самых дорогих страновых брендов мира. Совокупная стоимость брендов стран G7 за год сократилась, что аналитики увязывают с геополитической напряженностью и экономической нестабильностью.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Brand Finance.

Кто входит в ТОП-10 самых дорогих брендов

Стоимость бренда США оценили почти в $34,72 трлн, что на 7% меньше, чем в прошлом. Несмотря на понижение, страна сохранила первое место в глобальном рейтинге.

Оценка учитывает широкий спектр показателей — ВВП, инвестиционную и туристическую привлекательность, политику и торговые правила, социальные аспекты.

Китай продемонстрировал рост стоимости бренда на 7% - до $22,02 трлн. Это позволило стране сократить отставание от США.

Третье место занимает Германия с показателем в $4,61 трлн (-8%).

В ТОП-10 самых дорогих страновых брендов попали:

США — $34,7 трлн (-7%); Китай — $22,0 трлн (+7%); Германия — $4,6 трлн (-8%; Великобритания — $4,2 трлн (-5%); Франция — $3,6 трлн (-7%); Япония — $3,6 трлн (-14%); Канада — $2,4 трлн (-12%); Италия — $2,3 трлн (-4%); Испания — $2,1 трлн (-4%); Индия — $1,9 трлн (-30%).

Почему падает стоимость брендов стран G7

За год совокупная стоимость брендов стран G7 сократилась на $4,5 трлн. На это оказали влияние геополитическая напряженность, тарифы, инфляционное давление и высокие цены на энергоносители.

«Ослабление сплоченности западного альянса в сочетании с сохранившимся инфляционным давлением и высокими ценами на энергоносители способствовало ухудшению настроений относительно ряда авторитетных экономических государств», — говорится в сообщении.

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