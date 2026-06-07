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Рейтинг самых дорогих страновых брендов мира

Мир
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США признали самым дорогим страновым брендом мира
США признали самым дорогим страновым брендом мира
США, Китай и Германия снова возглавили рейтинг самых дорогих страновых брендов мира. Совокупная стоимость брендов стран G7 за год сократилась, что аналитики увязывают с геополитической напряженностью и экономической нестабильностью.
Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Brand Finance.

Кто входит в ТОП-10 самых дорогих брендов

Стоимость бренда США оценили почти в $34,72 трлн, что на 7% меньше, чем в прошлом. Несмотря на понижение, страна сохранила первое место в глобальном рейтинге.
Оценка учитывает широкий спектр показателей — ВВП, инвестиционную и туристическую привлекательность, политику и торговые правила, социальные аспекты.
Китай продемонстрировал рост стоимости бренда на 7% - до $22,02 трлн. Это позволило стране сократить отставание от США.
Третье место занимает Германия с показателем в $4,61 трлн (-8%).
В ТОП-10 самых дорогих страновых брендов попали:
  1. США — $34,7 трлн (-7%);
  2. Китай — $22,0 трлн (+7%);
  3. Германия — $4,6 трлн (-8%;
  4. Великобритания — $4,2 трлн (-5%);
  5. Франция — $3,6 трлн (-7%);
  6. Япония — $3,6 трлн (-14%);
  7. Канада — $2,4 трлн (-12%);
  8. Италия — $2,3 трлн (-4%);
  9. Испания — $2,1 трлн (-4%);
  10. Индия — $1,9 трлн (-30%).

Почему падает стоимость брендов стран G7

За год совокупная стоимость брендов стран G7 сократилась на $4,5 трлн. На это оказали влияние геополитическая напряженность, тарифы, инфляционное давление и высокие цены на энергоносители.
«Ослабление сплоченности западного альянса в сочетании с сохранившимся инфляционным давлением и высокими ценами на энергоносители способствовало ухудшению настроений относительно ряда авторитетных экономических государств», — говорится в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
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