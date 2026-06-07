Из-за рекордных цен американцы вынуждены урезать расходы на продукты и развлечения Сегодня 22:18 — Мир

Среди американцев растет недовольство политикой Трампа

Более половины американцев изменили привычки питания из-за роста цен — 61% урезали расходы на продукты, еще 59% отказались от развлечений и мелких удовольствий.

Об этом сообщает The New York Times.

Что показывают опросы

Обеспокоенность ростом цен охватила все политические лагеря — большинство демократов, республиканцев и независимых избирателей сообщили, что изменили покупательские привычки в супермаркетах, чтобы уложиться в бюджет.

Экономическая уверенность американцев, по данным Gallup, упала до четырехлетнего минимума. Почти половина избирателей в свежем опросе NYT/Siena оценила состояние экономики как «плохое» — это на 11 процентных пунктов больше, чем в январе.

Бензин и цены бьют рекорды

Цены на топливо продолжают расти — бензин по всей стране подорожал выше 4,50 доллара за галлон. Большие надежды на сдерживание инфляции пока не оправдываются.

Трамп под огнем критики

Более трех четвертей американцев — включая 55% республиканцев — считают, что политика Трампа увеличила стоимость жизни в их общинах.

По данным Fox News, 79% избирателей возлагают на администрацию ответственность за рост цен на топливо.

В общей сложности 57% участников опроса Fox News считают, что политика Трампа нанесла ущерб стране — год назад таких было 51%.

Среди основных виновников роста цен респонденты также называли нефтяные компании, войну с Ираном и правительственное регулирование.

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