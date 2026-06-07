Из-за рекордных цен американцы вынуждены урезать расходы на продукты и развлечения
Более половины американцев изменили привычки питания из-за роста цен — 61% урезали расходы на продукты, еще 59% отказались от развлечений и мелких удовольствий.
Об этом сообщает The New York Times.
Что показывают опросы
Обеспокоенность ростом цен охватила все политические лагеря — большинство демократов, республиканцев и независимых избирателей сообщили, что изменили покупательские привычки в супермаркетах, чтобы уложиться в бюджет.
Экономическая уверенность американцев, по данным Gallup, упала до четырехлетнего минимума. Почти половина избирателей в свежем опросе NYT/Siena оценила состояние экономики как «плохое» — это на 11 процентных пунктов больше, чем в январе.
Бензин и цены бьют рекорды
Цены на топливо продолжают расти — бензин по всей стране подорожал выше 4,50 доллара за галлон. Большие надежды на сдерживание инфляции пока не оправдываются.
Трамп под огнем критики
Более трех четвертей американцев — включая 55% республиканцев — считают, что политика Трампа увеличила стоимость жизни в их общинах.
По данным Fox News, 79% избирателей возлагают на администрацию ответственность за рост цен на топливо.
В общей сложности 57% участников опроса Fox News считают, что политика Трампа нанесла ущерб стране — год назад таких было 51%.
Среди основных виновников роста цен респонденты также называли нефтяные компании, войну с Ираном и правительственное регулирование.
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