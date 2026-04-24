На 553%: рф установила рекорд по количеству миллиардеров

Резкое замедление экономического роста не помешало рф установить новый рекорд по количеству долларовых миллиардеров.
Об этом сообщает Forbes.
За 2025 год российский список богачей увеличился на девять имен и теперь насчитывает 155 человек с совокупным состоянием в 696,5 млрд долларов. По сравнению с довоенным 2021 годом количество россиян с состоянием более 1 млрд долларов выросло на 22 человека, а если сравнивать с 2005 годом — более чем в 5 раз (+125 имен).
Совокупное состояние долларовых миллиардеров за год выросло на 70,1 млрд долларов, по сравнению с довоенным 2021 годом — на 90,3 млрд долларов, а по сравнению с показателями 20-летней давности — на 590 млрд долларов, или 553%.
На сегодняшний день самые богатые россияне владеют активами на сумму 52,2 трлн рублей (примерно 698 миллиардов долларов), что составляет 24% от размера экономики рф. Их совокупное состояние практически сравнялось с резервами Центробанка рф (770 млрд долл.), на четверть превысило размер федерального бюджета и более чем вдвое — годовые бюджеты всех российских регионов вместе взятых (24,1 трлн рублей, или 322 миллиарда долларов).
За прошлый год увеличить свое состояние удалось 85 российским миллиардерам.
Лидером списка с большим отрывом стал Алексей Мордашов, владелец Северстали и золотодобывающей компании Nordgold. Его состояние выросло на 8,4 млрд долл., до 37 млрд долл., что сделало Мордашова первым российским миллиардером, достигшим 30-миллиардной планки по размеру активов.
Второе место занял Владимир Потанин, владелец «Норильского никеля». Он обогатился на 5,5 млрд долларов: его состояние Forbes оценил в 29,7 млрд долларов.
Третье место досталось Вагиту Алекперову, который увеличил состояние на 800 млн долл. — до 29,5 млрд долл. Это произошло даже несмотря на то, что принадлежащая ему компания «Лукойл» попала под американские санкции и завершила прошлый год с убытком впервые за 30 лет своей истории.
По материалам:
УНІАН
россия
