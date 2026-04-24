На 553%: рф установила рекорд по количеству миллиардеров

За 2025 год российский список богачей увеличился на девять имен и теперь насчитывает 155 человек с совокупным состоянием в 696,5 млрд долларов. По сравнению с довоенным 2021 годом количество россиян с состоянием более 1 млрд долларов выросло на 22 человека, а если сравнивать с 2005 годом — более чем в 5 раз (+125 имен).
Совокупное состояние долларовых миллиардеров за год выросло на 70,1 млрд долларов, по сравнению с довоенным 2021 годом — на 90,3 млрд долларов, а по сравнению с показателями 20-летней давности — на 590 млрд долларов, или 553%.
На сегодняшний день самые богатые россияне владеют активами на сумму 52,2 трлн рублей (примерно 698 миллиардов долларов), что составляет 24% от размера экономики рф. Их совокупное состояние практически сравнялось с резервами Центробанка рф (770 млрд долл.), на четверть превысило размер федерального бюджета и более чем вдвое — годовые бюджеты всех российских регионов вместе взятых (24,1 трлн рублей, или 322 миллиарда долларов).
За прошлый год увеличить свое состояние удалось 85 российским миллиардерам.
Лидером списка с большим отрывом стал Алексей Мордашов, владелец Северстали и золотодобывающей компании Nordgold. Его состояние выросло на 8,4 млрд долл., до 37 млрд долл., что сделало Мордашова первым российским миллиардером, достигшим 30-миллиардной планки по размеру активов.
Второе место занял Владимир Потанин, владелец «Норильского никеля». Он обогатился на 5,5 млрд долларов: его состояние Forbes оценил в 29,7 млрд долларов.
Третье место досталось Вагиту Алекперову, который увеличил состояние на 800 млн долл. — до 29,5 млрд долл. Это произошло даже несмотря на то, что принадлежащая ему компания «Лукойл» попала под американские санкции и завершила прошлый год с убытком впервые за 30 лет своей истории.