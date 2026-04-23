Франция изменила правила доплат на детей: семьи могут лишиться до 3600 евро

Флаг Франции

Во Франции изменили правила начисления семейных пособий, что может снизить выплаты для части семей с детьми.

Нововведения уже вступили в силу с 1 марта 2026 года и предусматривают иной подход к определению возраста, с которого семьи получают повышенные доплаты.

Как изменились условия выплат

Раньше семьи с двумя и более детьми начинали получать повышенное пособие, когда второму ребенку исполнялось 14 лет. Выплата с повышенным размером сохранялась до заслуги ею 20 лет.

Теперь правила изменили: доплата начисляется только с 18 лет. Таким образом, период получения повышенного пособия сократился с шести до двух лет.

Во французском правительстве объясняют это решение исследованиями, согласно которым наибольшие затраты на детей приходится именно на старший подростковый возраст.

Сколько могут потерять семьи

Из-за новых правил семьи больше не будут получать повышенные выплаты в возрасте от 14 до 18 лет. Размер доплаты зависит от дохода и составляет от 18 до 75 евро в месяц.

В годовом исчислении это означает потери примерно от 215 до 900 евро. За четыре года сумма недополученных средств может превысить 3600 евро, особенно для семей с более низкими доходами.

Читайте также Польша готовит изменения в программе «800+»

В то же время изменения коснутся не всех сразу. Новые правила применяются только к семьям, где дети родились 1 марта 2012 года или позже. Те, кто уже получает повышенные выплаты по старой системе, продолжат их получать.

Реакция и цель реформы

Реформа вызвала критику со стороны экспертов и социальных организаций. Они отмечают, что дополнительные расходы на детей возникают еще с 14 лет, а новые правила больше всего ударят по семьям со средними и низкими доходами. Высший совет по делам семьи выступал против изменений еще до их принятия.

Несмотря на это, правительство оставило реформу в силе. Ожидается, что она позволит ежегодно экономить от 200 до 300 миллионов евро. Сэкономленные средства планируют направить на другие социальные инициативы, в частности поддержку родителей после рождения ребенка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.