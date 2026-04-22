Какие европейские страны станут самыми богатыми к 2030 году (инфографика)

Прогнозы МВФ показывают значительный рост ВВП на душу населения в евро по всей Европе к 2030 году, но рейтинги с точки зрения покупательной способности не изменятся.
Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения — один из самых распространенных инструментов для сравнения экономик, пишет Еuronews.
Но рост показателя не всегда означает, что страна опережает своих конкурентов: рейтинги меняются, поскольку все экономики движутся вместе.

Какие европейские страны будут лидировать по ВВП на душу населения до 2030 года

Euronews Business исследовала прогнозы МВФ в рамках Мирового экономического обзора на 2025 и 2030 годы, охватывающих как номинальный ВВП на душу населения, так и паритет покупательной способности (ПКС), учитывающий разницу в ценах между странами.

Ирландия обогнала Люксембург

Среди 41 европейской страны, включая членов ЕС, страны-кандидаты, членов ЕАСТ и Великобританию, Ирландия, по прогнозам, возглавит таблицу ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ПКС) до 2030 года, вытеснив Люксембург, лидирующий в 2025 году.
ВВП Ирландии искажено чрезмерным присутствием транснациональных корпораций. Алан Барретт, директор Института экономических и социальных исследований, утверждает, что валовой национальный доход (ВНД) намного лучше показывает фактический экономический результат страны.
Прогнозируется, что Норвегия, Швейцария и Дания замкнут первую пятерку, их позиции останутся стабильными в период с 2025 по 2030 год.
Среди пяти крупнейших экономик Европы Германия занимает самое высокое место — 12-е, за ней следуют Франция (15-е) и Великобритания (16-е). Италия занимает 18-е место, а Испания — самое низкое из пяти — 22-е.

У стран-кандидатов самый низкий рейтинг

На последних 9 позициях доминируют страны-кандидаты по вступлению в ЕС, а Украина, Косово и Молдова занимают последние места. Среди них Турция является исключением, и, по прогнозам, в 2030 году она займет 29 место, опередив трех полноправных членов ЕС: Болгарию, Латвию и Грецию.

Прогнозы к 2030 году

На вершине таблицы разрывы поражают. Ирландия и Люксембург несколько отличаются с прогнозируемым ВВП на душу населения в размере 182 000 долларов США (приблизительно 168 000 евро) и 167 000 долларов США (примерно 154 000 евро) соответственно в международных долларах.
Далее следует Норвегия и Швейцария, и ожидается, что к 2030 году объем продаж обеих компаний превысит 115 000 долларов США (примерно 106 000 евро).

Покупательная способность

Среди основных экономик в Германии — самая высокая покупательная способность — 86 000 долларов США (примерно 79 000 евро), а в Испании — самая низкая — 66 000 долларов США (примерно 61 000 евро) — разрыв примерно 31%.

За пределами ЕС

По прогнозам, почти все страны-кандидаты получат менее 50 000 долларов США (около 46 000 евро), а некоторые из них значительно отстают от этого показателя, имея показатели ниже 30 000 долларов США (около 28 000 евро) — примерно половина уровня Греции. Разрыв между ЕС и странами, ожидающими вступления в него, остается огромным.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕСДеньги
Также по теме
Также по теме
