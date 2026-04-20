Польша готовит изменения в программе «800+»

Польские злотые
В Польше планируется изменить правила оказания государственной помощи семьям по программе «800+», охватывающей миллионы получателей. Власти намерены упростить процедуру получения выплат и уменьшить бюрократическую нагрузку через цифровизацию.
Соответствующие изменения могут заработать с 1 июня 2027 г., если законопроект будет принят.
Об этом пишет inpoland.

Что изменится для получателей

Ключевое нововведение — автоматическое продление выплат без ежегодной подачи заявления.
  • Данные для этого будут приниматься из системы Управления социального страхования Польши (ZUS).
  • Заявку нужно будет подавать только один раз — во время первого оформления пособия на ребенка.
  • В дальнейшем выплаты будут продлеваться автоматически, если не меняются обстоятельства.
  • В случае изменений в составе семьи или других данных, их можно будет обновить.
Также уточняется список лиц, имеющих право на пособие. В частности, его смогут получать люди, которые осуществляют постоянную опеку над ребенком по решению суда.

Когда заработают новые правила

Законопроект планируется рассмотреть во втором квартале 2026 года. Если его примут, новые правила вступят в силу 1 июня 2027 года.
До этого времени будет в силе действующая процедура: для непрерывного получения выплат родители должны подавать заявления в установленные сроки, в частности, до 30 апреля на следующий расчетный период.
Ожидается, что изменения позволят повысить эффективность системы социальной поддержки и сократить расходы по ее администрированию.
Ранее мы сообщали, что в Польше меняют правила выплат 300 злотых по программе «Добрый старт»
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
