В Украине заблокировали 30 000 банковских счетов из-за нарушения воинского учета

В 2025 году Министерство юстиции заблокировало 30 тысяч банковских счетов из-за неуплаты штрафов за нарушение воинского учета.
Об этом рассказал представитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский, передает «Фокус».
Механизм блокировки счетов
Ограничения налагаются в пределах исполнительного производства после того, как человек игнорирует штраф и дело передается в исполнительную службу.
Сначала фиксируется нарушение правил воинского учета, после чего выносится постановление о штрафе. Если его не платят в установленный срок, материалы передают исполнителям, которые могут налагать арест на счета и другие активы.
Именно на этом этапе банки ограничивают доступ к денежным средствам. При этом решение принимает не ТЦК, а государственная исполнительная служба в пределах действующей процедуры взыскания.
Автоматическая блокировка счетов
Автоматической блокировки сразу после внесения человека в реестр нет. Арест применяется только после того, как штраф не оплачен добровольно и открыт исполнительное производство.
Также не уточняется, какая часть из этих 30 000 счетов остается заблокированной на сегодня, поскольку часть ограничений могла быть снята после уплаты штрафов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что по состоянию на начало октября 2025 года в Украине было зафиксировано 47 046 штрафов за нарушение правил воинского учета. В среднем территориальные центры комплектования открывают около 4,5 тысяч новых производств в месяц. Самым активным ТЦК стал Сумской городской, который открыл девять производств против двух мужчин, а также восемь против еще одного. Пока это рекорд по стране по количеству штрафов, наложенных на одного человека.
