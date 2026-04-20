В Украине заблокировали 30 000 банковских счетов из-за нарушения воинского учета Сегодня 15:25 — Личные финансы

Автоматической блокировки сразу после внесения человека в реестр нет

В 2025 году Министерство юстиции заблокировало 30 тысяч банковских счетов из-за неуплаты штрафов за нарушение воинского учета.

Об этом рассказал представитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский, передает «Фокус».

Механизм блокировки счетов

Ограничения налагаются в пределах исполнительного производства после того, как человек игнорирует штраф и дело передается в исполнительную службу.

Сначала фиксируется нарушение правил воинского учета, после чего выносится постановление о штрафе. Если его не платят в установленный срок, материалы передают исполнителям, которые могут налагать арест на счета и другие активы.

Читайте также Реестр должников: как онлайн проверить себя и избежать блокировки счетов

Именно на этом этапе банки ограничивают доступ к денежным средствам. При этом решение принимает не ТЦК, а государственная исполнительная служба в пределах действующей процедуры взыскания.

Автоматическая блокировка счетов

Автоматической блокировки сразу после внесения человека в реестр нет. Арест применяется только после того, как штраф не оплачен добровольно и открыт исполнительное производство.

Также не уточняется, какая часть из этих 30 000 счетов остается заблокированной на сегодня, поскольку часть ограничений могла быть снята после уплаты штрафов.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что по состоянию на начало октября 2025 года в Украине было зафиксировано 47 046 штрафов за нарушение правил воинского учета. В среднем территориальные центры комплектования открывают около 4,5 тысяч новых производств в месяц. Самым активным ТЦК стал Сумской городской, который открыл девять производств против двух мужчин, а также восемь против еще одного. Пока это рекорд по стране по количеству штрафов, наложенных на одного человека.

Также мы рассказывали , что в Верховной Раде обсуждают возможность введения дополнительных ограничений для лиц, уклоняющихся от мобилизации, а также для военнослужащих, самовольно покинувших часть. Среди предложенных мер — блокирование банковских счетов, ограничение доступа к кредитам и другие санкции, подобные применяемым к должникам по уплате алиментов.

Как разблокировать арест счета за нарушение воинского учета — рассказываем здесь

Фокус По материалам:

