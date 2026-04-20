0 800 307 555
ру
В Украине заблокировали 30 000 банковских счетов из-за нарушения воинского учета

Личные финансы
192
Автоматической блокировки сразу после внесения человека в реестр нет
В 2025 году Министерство юстиции заблокировало 30 тысяч банковских счетов из-за неуплаты штрафов за нарушение воинского учета.
Об этом рассказал представитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский, передает «Фокус».

Механизм блокировки счетов

Ограничения налагаются в пределах исполнительного производства после того, как человек игнорирует штраф и дело передается в исполнительную службу.
Сначала фиксируется нарушение правил воинского учета, после чего выносится постановление о штрафе. Если его не платят в установленный срок, материалы передают исполнителям, которые могут налагать арест на счета и другие активы.
Именно на этом этапе банки ограничивают доступ к денежным средствам. При этом решение принимает не ТЦК, а государственная исполнительная служба в пределах действующей процедуры взыскания.

Автоматическая блокировка счетов

Автоматической блокировки сразу после внесения человека в реестр нет. Арест применяется только после того, как штраф не оплачен добровольно и открыт исполнительное производство.
Также не уточняется, какая часть из этих 30 000 счетов остается заблокированной на сегодня, поскольку часть ограничений могла быть снята после уплаты штрафов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что по состоянию на начало октября 2025 года в Украине было зафиксировано 47 046 штрафов за нарушение правил воинского учета. В среднем территориальные центры комплектования открывают около 4,5 тысяч новых производств в месяц. Самым активным ТЦК стал Сумской городской, который открыл девять производств против двух мужчин, а также восемь против еще одного. Пока это рекорд по стране по количеству штрафов, наложенных на одного человека.
Также мы рассказывали, что в Верховной Раде обсуждают возможность введения дополнительных ограничений для лиц, уклоняющихся от мобилизации, а также для военнослужащих, самовольно покинувших часть. Среди предложенных мер — блокирование банковских счетов, ограничение доступа к кредитам и другие санкции, подобные применяемым к должникам по уплате алиментов.
Как разблокировать арест счета за нарушение воинского учета — рассказываем здесь.
По материалам:
Фокус
Банковские счетаВоеннообязанныйШтраф
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems