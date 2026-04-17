Могут ли из-за 1 гривны долга заблокировать счета. Минюст развеял самые распространенные мифы

Министерство юстиции обнародовало разъяснения по поводу самых распространенных мифов

После принятия Верховной Радой 7 апреля 2026 года законопроекта № 14005 о цифровизации исполнительного производства в информационном пространстве появился ряд спекуляций и ложных трактовок. В частности, речь идет о якобы «тотальном контроле», нарушениях европейских стандартов и рисках для должников.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

В то же время, документ не меняет базовых подходов к выполнению решений, а предусматривает модернизацию процедур. Речь идет об ускорении процессов, повышении прозрачности и уменьшении возможностей для злоупотреблений.

Что это значит для граждан

Введенные изменения предусматривают уменьшение бюрократической нагрузки, более четкие правила исполнения решений, автоматическое снятие ограничений после погашения долга, а также усиление защиты имущественных прав.

Министерство юстиции обнародовало разъяснения самых распространенных мифов.

Миф 1: автоматическое внесение в реестр за любой долг

Распространяется утверждение, что даже если есть хотя бы одна гривна долга, то человек будет автоматически внесен в Единый реестр должников, а его счета и имущество могут быть без ограничений заблокированы.

Фактически закон не меняет действующие правила взыскания. Денежные средства списываются с банковских счетов в установленном порядке. Если сумма долга не превышает 432 350 грн, исполнительные действия в отношении единственного жилья не применяются.

Автоматическое внесение в реестр за любой долг, Инфографика: Минюст

Миф 2: внесение в реестр без решения суда

Также распространяется информация, что граждане будут вносить в реестр должников без судебного решения.

На самом деле, реестр функционирует с 2017 года, и порядок его ведения не меняется. Включение в реестр производится исключительно на основании исполнительных документов, в частности выданных по решению суда.

Миф 3: несоответствие праву ЕС

Еще одно распространенное утверждение — якобы закон противоречит праву Европейского Союза.

Документ является частью пакета реформ в рамках программы Ukraine Facility и отвечает Соглашению об ассоциации и обязательствах Украины перед ЕС.

Основные положения закона

Finance.ua ранее рассказывал , что закон предусматривает цифровизацию отдельных этапов исполнительного производства с целью сокращения сроков и повышения эффективности исполнения решений.

Среди ключевых новшеств:

усовершенствование процедуры взыскания средств и электронных денег должников через автоматизированное взаимодействие с банками и финансовыми учреждениями;

автоматическое исключение данных из Единого реестра должников и снятие арестов после погашения долга (если сумма взыскания не превышает 10 минимальных зарплат);

расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства и его интеграция с государственными реестрами;

урегулирование порядка взыскания средств с депозитных счетов;

введение взаимодействия с системой депозитарного учета ценных бумаг;

возможность возобновления исполнительного производства без открытия нового;

определение порядка исполнения решений по обеспечению иска через арест имущества.

Документ также предусматривает ужесточение социальных гарантий и защиты имущественных прав граждан. В частности:

повышен порог запрета обращения взыскания на единое жилье с 20 до 50 минимальных заработных плат;

во время военного положения и в течение года после его завершения запрещается обращение взыскания на жилье военнослужащих (за исключением отдельных случаев);

в период военного положения отменяются аресты денег и исключаются данные из реестра должников по задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территориях боевых действий и временно оккупированных территориях.

В настоящее время текст закона готовится к подписи председателем Верховной Рады и передаче на подпись президенту Украины.

