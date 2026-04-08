Рада спростила стягнення боргів з українців Сьогодні 09:03 — Казна та Політика

Єдиний реєстр боржників синхронізують з іншими держреєстрами

Верховна Рада України 7 квітня підтримала євроінтеграційний законопроєкт № 14005, який вносить суттєві зміни до порядку виконання судових рішень та актів інших органів. Документ спрямований на впровадження сучасних цифрових інструментів у роботу виконавчої служби, а також на оптимізацію етапів та строків проведення виконавчих дій.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради.

Масштабне оновлення законодавчої бази

Для реалізації нових норм було внесено зміни до низки засадничих актів. Зокрема, трансформації зазнали Господарський та Цивільний процесуальні кодекси України. Окрім цього, корективи внесено до законів, що регулюють дорожній рух, нотаріат, банківську діяльність, іпотеку, депозитарну систему, а також державну реєстрацію речових прав на нерухомість та бізнесу.

Зміни також торкнулися сфери ринків капіталу та загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Що передбачає документ

Прийнятим законом, зокрема, передбачено:

розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження щодо взаємодії виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг тощо;

запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами.



Обмеження на відчуження майна

Також передбачено, що в разі звернення особи за вчиненням дії щодо відчуження та/або застави майна, що належить боржнику, наявність відомостей про боржника в Єдиному реєстрі боржників є підставою для відмови у вчиненні таких дій щодо майна боржника, крім випадків, передбачених законом.

У разі стягнення (сплати) на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця коштів, які підлягають стягненню під час виконання рішення, автоматизована система виконавчого провадження формує повідомлення про погашення заборгованості за виконавчим провадженням.

Таке повідомлення є прямою підставою для:

виключення інформації про особу з Єдиного реєстру боржників;

скасування арешту коштів на банківських рахунках та електронних грошей;

зняття обтяжень з цінних паперів, що перебувають в електронній формі.

Народний депутат Ігор Фріс на своїй сторінці у Facebook уточнив , що законом забороняється:

звернення стягнення на єдине житло військовослужбовців під час воєнного стану та протягом року після його завершення;

звертати стягнення на єдине житло боржника, якщо сума боргу не перевищує 432 тисячі грн (50 мінімальних заробітних плат).



Закон також передбачає зняття всіх арештів за комунальні борги на територіях бойових дій і тимчасово окупованих територіях.

