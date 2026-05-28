В Україні ухвалили трирічний план публічних інвестицій: які сфери отримають найбільше фінансування Сьогодні 14:12 — Казна та Політика

Під головуванням Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко відбулося 18-те засідання Стратегічної інвестиційної ради.

За його підсумками було схвалено Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2027−2029 роки, який інтегрує державні капіталовкладення в загальну систему стратегічного та бюджетного планування.

Про це повідомляє Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Затверджений документ покликаний збалансувати реальні потреби ключових галузей із фінансовими можливостями держави. Загалом план охоплює 18 пріоритетних галузей, 44 підсектори та 67 основних напрямів інвестування.

Окрім цього, визначено 5 наскрізних пріоритетів для всіх майбутніх проєктів: енергоефективність, цифровізація, реагування на кліматичні зміни, гендерна рівність та безбар’єрність.

Які сфери отримають найбільше фінансування

Згідно зі схваленим планом, левову частку державних коштів у середньостроковій перспективі отримають такі сфери:

Освіта і наука — 78,45 млрд грн;

Транспорт та послуги поштового зв’язку — 73,01 млрд грн;

Муніципальна інфраструктура та послуги — 46,53 млрд грн;

Охорона здоров’я — 25,35 млрд грн;

Енергетика — 17,09 млрд грн;

Соціальна сфера — 7,46 млрд грн.

Ці розрахунки ляжуть в основу створення Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави. Також Рада схвалила базовий перелік із 23 галузевих стратегічних документів. До кінця 2026 року профільні міністерства мають оновити або розробити нові секторальні стратегії, щоб забезпечити уніфікований підхід до ухвалення інвестиційних рішень Уряду.

Паралельно Стратегічна рада запустила новий відбір конкретних інвестиційних проєктів із галузевих портфелів. Надалі спеціальні програми підготовки допомагатимуть профільним відомствам у якісній розробці та запуску цих ініціатив.

УНН За матеріалами:

