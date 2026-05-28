Рада ухвалила у першому читанні зміни до держбюджету-2026 Сьогодні 15:25 — Казна та Політика

Зміни спрямовані на зміцнення обороноздатності держави

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт №15224 про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Зміни пов’язані з запланованими надходженням до України фінансової підтримки від Євросоюзу — 45 млрд євро — та спрямовані на зміцнення обороноздатності держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Далі комітет ВРУ з питань бюджету та Мінфін підготують законопроєкт до розгляду Верховною Радою України в ІІ читанні за скороченою процедурою.

Чому вносяться зміни

Європейський парламент ухвалив пакет рішень про надання Україні критично важливої фінансової підтримки — Ukraine Support Loan — загальним обсягом до 90 млрд євро на 2026−2027 роки.

У 2026 році до державного бюджету України надійде перша половина цього пакету — 45 млрд євро (2 трлн 221 млрд грн за середньорічним курсом), з яких:

13,2 млрд євро — бюджетна підтримка для соціально-гуманітарних потреб;

31,8 млрд євро — підтримка обороноздатності та безпеки держави.

Саме для того, щоб ці кошти були законодавчо закріплені та могли бути використані за призначенням, Міністерство фінансів підготувало відповідні зміни до держбюджету.

Змінами передбачено, що доходи держбюджету-2026 зростуть на 2 трлн 291 млрд грн (з урахуванням проєкту змін доходи складатимуть майже 5 трлн 196 млрд грн) завдяки трьом джерелам:

фінансова підтримка ЄС (механізм посиленого співробітництва) — 2 трлн 221 млрд грн;

додаткові надходження в межах виконання Плану України (реалізація ініціативи ЄС «Ukraine Facility») — 47,7 млрд грн;

збільшення надходжень від ПДФО за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових — 22,6 млрд гривень.

Окрім того, головні розпорядники коштів державного бюджету подали пропозиції щодо скорочення видатків на 276,3 млн грн відповідно до протокольного доручення Кабінету Міністрів.

Дефіцит бюджету

Передбачено зменшення дефіциту державного бюджету на 651,5 млрд грн — з 18,5% до 12,1% ВВП (скорочення на 6,4%).

Зміни у видатках

Оборона та безпека

Зростання складатиме 1 трлн 560 млрд гривень (загальний ресурс на оборону та безпеку з урахуванням проєкту змін складатиме 4 трлн 367 млрд грн).

Передбачено, що додаткові кошти розподілятимуться за трьома основними напрямами:

+174,3 млрд грн (загальний ресурс — 1 трлн 454 млрд грн) — грошове забезпечення військовослужбовців;

+1 трлн 371 млрд грн (загальний ресурс — 2 трлн 297 млрд грн) — озброєння та військова техніка. Кошти спрямовуватимуться на закупівлю та ремонт військової техніки, озброєння, боєприпасів;



+14,6 млрд грн (загальний ресурс — 213,6 млрд грн) — резерв для сектору безпеки та оборони.



У законопроєкті, прийнятому в І читанні, також відображено дві важливі новації:

Передбачається зарахування військового збору з 01.07.2026 до спеціального фонду держбюджету і спрямування його на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. Надходження від вивізного мита на товари військового призначення та подвійного використання, після його запровадження, спрямовуватимуться на закупівлю та модернізацію озброєння, розвиток оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та грошове забезпечення військових.

Стійкість регіонів на зиму 2026/27

Окремою новою бюджетною програмою передбачатиметься 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

Кошти спрямовуватимуться на:

інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури;

розподілення теплової генерації (блочно-модульні котельні);

розподілення генерації електричної енергії (когенераційні установки);

резервні джерела живлення для об’єктів тепло- та водопостачання.

Резервний фонд

Відповідно до законопроєкту, до Резервного фонду державного бюджету додатково спрямовуватиметься 40 млрд гривень.

Ці кошти призначатимуться для фінансування непередбачуваних заходів в умовах воєнного стану — зокрема ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією рф.

