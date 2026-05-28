Рік служби може давати право на пенсію: в Україні готують реформу спецпенсій для військових Сьогодні 21:02 — Казна та Політика

Професійну пенсійну систему запустять вже цього року

Міністерство соціальної політики пропонує перейти до професійної пенсійної системи, щоб уніфікувати підходи до пенсійного забезпечення кадрових військових і мобілізованих.

Про це в інтерв’ю АрміяInform розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Що пропонують змінити

За словами міністра, нинішня система спеціальних пенсій створює нерівність для громадян, які до повномасштабної війни працювали у цивільних професіях, а після мобілізації проходили службу у війську.

«Сьогодні військовий, який пройшов фронт і відслужив 2−3 роки, може взагалі не мати права на пенсію за вислугу, тому що закон вимагає мінімум 25 років служби. Ми пропонуємо, щоб навіть рік служби формував право на професійну пенсію», — зазначив міністр.

Як працюватиме нова система

Улютін пояснив, що професійна пенсія має працювати за принципом накопичення. Якщо людина відпрацювала або відслужила навіть один рік у професії, за яку передбачені додаткові внески, ці кошти не зникатимуть після переходу в іншу сферу.

Натомість нинішня система спецпенсій прив’язана до жорстких умов стажу. Наприклад, якщо для призначення потрібно 25 років, а людина має 24, вона може втратити право на спеціальну пенсію.

Професійні пенсії фінансуватимуться не безпосередньо з держбюджету, а через додаткові накопичення, які здійснюватиме роботодавець. Це мають бути кошти конкретної людини, яка працює або служить у відповідній професії.

У Мінсоцполітики пропонують збільшити доплати УБД

Окремо Мінсоцполітики розглядає державну надбавку для учасників бойових дій.

«Зараз доплата УБД до пенсії низька і не виконує тієї функції, яку мала би виконувати. Наше бачення таке, що треба збільшити доплату до пенсії саме за наявність бойового стажу, за участь у бойових діях», — сказав Улютін.

Водночас міністр наголосив: люди, які вже отримують спеціальні пенсії, не втратять своїх виплат. Роки служби до запуску реформи рахуватимуться за старими правилами, після запуску — за новими.

Для тих, хто вже має понад половину необхідного стажу, також передбачають вихід на пенсію за чинними правилами спеціальних пенсій. Перехідний період, за словами Улютіна, може тривати приблизно 12−13 років.

Законопроєкт, який має запустити пенсійну реформу, наразі фіналізують. У міністерстві завершують фінансові розрахунки, щоб система була стійкою на десятки років.

«Плануємо стартувати з реформою цього року», — повідомив Улютін.

Армія Inform За матеріалами:

