Рік служби може давати право на пенсію: в Україні готують реформу спецпенсій для військових

«Сьогодні військовий, який пройшов фронт і відслужив 2−3 роки, може взагалі не мати права на пенсію за вислугу, тому що закон вимагає мінімум 25 років служби. Ми пропонуємо, щоб навіть рік служби формував право на професійну пенсію», — зазначив міністр.
Як працюватиме нова система
Улютін пояснив, що професійна пенсія має працювати за принципом накопичення. Якщо людина відпрацювала або відслужила навіть один рік у професії, за яку передбачені додаткові внески, ці кошти не зникатимуть після переходу в іншу сферу.
Натомість нинішня система спецпенсій прив’язана до жорстких умов стажу. Наприклад, якщо для призначення потрібно 25 років, а людина має 24, вона може втратити право на спеціальну пенсію.
Професійні пенсії фінансуватимуться не безпосередньо з держбюджету, а через додаткові накопичення, які здійснюватиме роботодавець. Це мають бути кошти конкретної людини, яка працює або служить у відповідній професії.
У Мінсоцполітики пропонують збільшити доплати УБД
Окремо Мінсоцполітики розглядає державну надбавку для учасників бойових дій.
«Зараз доплата УБД до пенсії низька і не виконує тієї функції, яку мала би виконувати. Наше бачення таке, що треба збільшити доплату до пенсії саме за наявність бойового стажу, за участь у бойових діях», — сказав Улютін.
Водночас міністр наголосив: люди, які вже отримують спеціальні пенсії, не втратять своїх виплат. Роки служби до запуску реформи рахуватимуться за старими правилами, після запуску — за новими.
Для тих, хто вже має понад половину необхідного стажу, також передбачають вихід на пенсію за чинними правилами спеціальних пенсій. Перехідний період, за словами Улютіна, може тривати приблизно 12−13 років.
Законопроєкт, який має запустити пенсійну реформу, наразі фіналізують. У міністерстві завершують фінансові розрахунки, щоб система була стійкою на десятки років.
«Плануємо стартувати з реформою цього року», — повідомив Улютін.