В Євросоюзі схвалили виділення 2,8 млрд євро для України Сьогодні 16:44 — Казна та Політика

В Євросоюзі схвалили виділення 2,8 млрд євро для України

Рада Європейського Союзу схвалила виплату Україні майже 2,8 млрд євро. Йдеться про затвердження сьомого траншу в межах програми фінансової підтримки Ukraine Facility.

Як йдеться у повідомленні Ради ЄС, Україна має отримати цю виплату, оскільки успішно виконала одинадцять з двадцяти кроків, необхідних для виплати сьомого траншу.

Це також відображає завершення втілення Україною ряду раніше невирішених кроків. Ряд кроків було виконано швидше, ніж це вимагалося в рамках «Плану України».

«Згідно з новою методологією, схваленою Європейською комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове завершення», — наголошується у повідомленні.

Виплати в межах програми Ukraine Facility прив’язані до «Плану України». У цьому плані визначена стратегія України для відновлення, відбудови і модернізації, наряду з часовими рамками для впровадження реформ, узгодженими з цілями щодо вступу до Євросоюзу впродовж наступних років.

Сьома виплата слідує за попередньою шостою виплатою обсягом 2,3 млрд євро, яку Україна отримала у грудні 2025 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.