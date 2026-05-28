В Євросоюзі схвалили виділення 2,8 млрд євро для України

Казна та Політика
Рада Європейського Союзу схвалила виплату Україні майже 2,8 млрд євро. Йдеться про затвердження сьомого траншу в межах програми фінансової підтримки Ukraine Facility.
Як йдеться у повідомленні Ради ЄС, Україна має отримати цю виплату, оскільки успішно виконала одинадцять з двадцяти кроків, необхідних для виплати сьомого траншу.
Це також відображає завершення втілення Україною ряду раніше невирішених кроків. Ряд кроків було виконано швидше, ніж це вимагалося в рамках «Плану України».
«Згідно з новою методологією, схваленою Європейською комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове завершення», — наголошується у повідомленні.
Виплати в межах програми Ukraine Facility прив’язані до «Плану України». У цьому плані визначена стратегія України для відновлення, відбудови і модернізації, наряду з часовими рамками для впровадження реформ, узгодженими з цілями щодо вступу до Євросоюзу впродовж наступних років.
Сьома виплата слідує за попередньою шостою виплатою обсягом 2,3 млрд євро, яку Україна отримала у грудні 2025 року.
За матеріалами:
Finance.ua
