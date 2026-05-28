Свириденко: уряд спрямовує додаткові 10,8 млрд гривень на оборонні потреби

Казна та Політика
38
Кабінет міністрів виділяє із резервного фонду 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння.
Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
«Додаткові 10,8 млрд грн уряд спрямовує на закупівлю та виробництво озброєння. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони», — йдеться в повідомленні.
За даними Свириденко, 9 млрд грн підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 млрд грн — на розвиток українського ВПК: масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою.
За матеріалами:
Finance.ua
Армія
