Свириденко: уряд спрямовує додаткові 10,8 млрд гривень на оборонні потреби Сьогодні 13:26 — Казна та Політика

Кабінет міністрів виділяє із резервного фонду 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння.

Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Додаткові 10,8 млрд грн уряд спрямовує на закупівлю та виробництво озброєння. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони», — йдеться в повідомленні.

За даними Свириденко, 9 млрд грн підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 млрд грн — на розвиток українського ВПК: масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою.

