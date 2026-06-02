Как наследникам получить компенсацию за разрушенное жилье
Право на компенсацию за поврежденное жилье по программе «єВідновлення» имеют не только владельцы недвижимости, но и их наследники. Если владелец квартиры или дома умер и не успел подать заявление на компенсацию, это может сделать наследник после оформления прав на имущество.
Об этом сообщила представитель Уполномоченного Верховной Рады по защите прав лиц, пострадавших от вооруженной агрессии, Ольга Алтунина.
Как наследнику получить компенсацию
Чтобы подать заявление на компенсацию, наследник сначала должен оформить право собственности на унаследованное жилье. После этого обращения можно подать:
- через приложение «Дія»;
- в бумажной форме через ЦПАУ;
- через органы социальной защиты;
- из-за нотариуса.
Дата регистрации права собственности наследником не влияет на возможность получения компенсации. Важно только, чтобы на момент повреждения жилье принадлежало предыдущему владельцу.
Дополнительные условия и ограничения
Законодательство не требует, чтобы наследник был зарегистрирован или фактически проживал в поврежденном жилье. Также «прописка» в квартире или доме не является обязательным условием получения выплат.
Если жилье переходит по наследству к ребенку или лицу с ограниченной или недееспособной гражданской правоспособностью, заявление подает законный представитель. В этих случаях обращение оформляется исключительно в бумажной форме.
Для проведения обследования поврежденного жилья и составления соответствующего акта необходимо присутствие собственника или его уполномоченного представителя.
Ранее мы сообщали, что в Украине существует несколько инструментов поддержки граждан, у которых уничтожено или повреждено жилье из-за войны. Среди них: жилищный ваучер и сертификат «єВідновлення». Но у этих механизмов разные условия, подходы и круг получателей. Подробно о разнице в этих инструментах рассказали здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
Какие цены на дрова в 2026 году: спрос вдвое больше
ПартнерскаяКак и на что можно обменять крипту в Украине
Страны, где туристам уже не очень рады: альтернатива
Где найти сезонную работу на лето — подборка вакансий
Киевстар запустил новую линейку тарифных планов — цены
Более 80% чешских компаний нанимают работников из-за границы