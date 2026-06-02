Какие цены на дрова в 2026 году: спрос вдвое больше
Государственное предприятие «Леса Украины» реализовало населению и объектам социальной сферы почти 1,1 млн м³ дровяной древесины, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года (534 тыс. м³).
Об этом говорится в сообщении ГП «Леса Украины».
Обычно лесоводы призывают украинцев заблаговременно запасаться дровами на зиму и не откладывать покупку на осень, но в этом году дрова раскупают как никогда активно.
В среднем ежемесячно отгружают 225 тыс. м³.
Такая динамика в предыдущие годы наблюдалась только в пиковые месяцы отопительного сезона.
Есть все предпосылки для того, чтобы в этом году выйти на самый большой с начала создания предприятия уровень потребления дров — более 3 млн м³.
Так, в 2023 году было реализовано 2,97 млн м³; в 2024 году — 2,78 млн м³, а в 2025 году — 2,45 млн м³.
«Леса Украины» сообщили, что, несмотря на высокий спрос, дрова в наличии есть.
На складах предприятия накоплено около 200 тыс. м³ дровяной древесины, а предприятие постоянно контролирует поддержание достаточных запасов в каждом из 1340 лесничеств.
В планах предприятия до конца года — заготовить еще 2 млн м³ для нужд домохозяйств.
Цены на дрова для населения будут оставаться стабильными. Цены практически вдвое ниже цен, сформированных на бирже.
При отсутствии резких колебаний цен на ГСМ (горюче-смазочные материалы), услуги и логистику ГП «Леса Украины» гарантирует неизменность уровня цен на дрова до конца отопительного сезона 2026/2027.
Напомним, более 14 тысяч семей действующих и бывших работников лесной отрасли получили от предприятия ежегодную компенсацию в размере 7500 грн. на приобретение дров.
