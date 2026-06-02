0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие цены на дрова в 2026 году: спрос вдвое больше

Личные финансы
80
Какие цены на дрова в 2026 году: спрос вдвое больше
Какие цены на дрова в 2026 году: спрос вдвое больше
Государственное предприятие «Леса Украины» реализовало населению и объектам социальной сферы почти 1,1 млн м³ дровяной древесины, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года (534 тыс. м³).
Об этом говорится в сообщении ГП «Леса Украины».
Обычно лесоводы призывают украинцев заблаговременно запасаться дровами на зиму и не откладывать покупку на осень, но в этом году дрова раскупают как никогда активно.
В среднем ежемесячно отгружают 225 тыс. м³.
Такая динамика в предыдущие годы наблюдалась только в пиковые месяцы отопительного сезона.
Читайте также
Есть все предпосылки для того, чтобы в этом году выйти на самый большой с начала создания предприятия уровень потребления дров — более 3 млн м³.
Так, в 2023 году было реализовано 2,97 млн ​​м³; в 2024 году — 2,78 млн м³, а в 2025 году — 2,45 млн м³.
«Леса Украины» сообщили, что, несмотря на высокий спрос, дрова в наличии есть.
На складах предприятия накоплено около 200 тыс. м³ дровяной древесины, а предприятие постоянно контролирует поддержание достаточных запасов в каждом из 1340 лесничеств.
<i>Создано с помощью ИИ</i>
Создано с помощью ИИ
В планах предприятия до конца года — заготовить еще 2 млн м³ для нужд домохозяйств.
Цены на дрова для населения будут оставаться стабильными. Цены практически вдвое ниже цен, сформированных на бирже.
При отсутствии резких колебаний цен на ГСМ (горюче-смазочные материалы), услуги и логистику ГП «Леса Украины» гарантирует неизменность уровня цен на дрова до конца отопительного сезона 2026/2027.
Место для вашей рекламы
Напомним, более 14 тысяч семей действующих и бывших работников лесной отрасли получили от предприятия ежегодную компенсацию в размере 7500 грн. на приобретение дров.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems