Где найти сезонную работу на лето — подборка вакансий Сегодня 17:09 — Личные финансы

Сезонная работа официантом

Лето традиционно открывает больше возможностей для сезонного заработка. Работодатели уже активно ищут работников в гостиницы, рестораны, детские лагеря и развлекательные комплексы, а некоторые вакансии предусматривают бесплатное проживание и питание.

Со ссылкой на work.ua делимся подборкой вакансий для работы летом.

1. Бренд-консультант, промоутер

📍 Павлоград, 24 500 — 30 000 грн

Агентство маркетинговых коммуникаций Business Tuning Center ищет промоутеров на летний проект на 3 месяца. Среди требований: развитые коммуникационные навыки, четкая дикция, умение работать в команде. График гибкий, до 8 часов в день; есть обучение, премии и униформа от компании.

2. Грузчик в магазин техники и электроники

📍 Киев (ТРЦ Retroville), 26 000 — 28 000 грн

Comfy ищет грузчика в магазине на летний период. Нужны ответственность, пунктуальность, активность и аккуратность. Работа предусматривает выгрузку товаров, перемещение их на склад и в торговый зал, выкладку, упаковку и выдачу клиентам. Обещают прозрачную оплату, социальную защиту и оформление по КЗоТу.

3. Продавец-универсал

📍 Одесса, 23 000 — 24 000 грн

Сеть Rozetka ищет продавца-универсала на летний период и готова обучать даже без опыта. Нужны энергичность, ответственность, ориентация на клиента и умение быстро учиться. Работник будет выдавать заказ, консультировать покупателей, принимать товары, работать с выкладкой и кассой. Предлагают официальное трудоустройство, график 4/2 с 8:30 до 20:00, наставничество и доступ к учебным курсам.

4. Повар

📍 Солотвино, 48 000 — 60 000 грн

Отель Ambassador в Солотвино ищет повара на летний сезон для ресторана с террасой и баром. Требуется опыт работы от 1 года, аккуратность, ответственность и умение работать в команде. Повар будет готовить блюда за меню, следить за качеством продуктов, чистотой на кухне и быстрой подачей. Работодатель подчеркивает, что предлагает работать в красивом месте с великолепной природой, где можно объединить работу и отдых.

5. Продавец-консультант VR-аттракциона

📍 Одесса (Аркадия или Парк Шевченко), 14 000 — 17 000 грн

Компания Dtech ищет консультанта для сезонной работы на VR-аттракционе. Проект продлится ориентировочно до октября. Опыт не обязателен: важно уметь общаться с людьми, быстро учиться и ответственно относиться к работе. Предстоит приглашать гостей, советовать VR-фильмы, проводить краткий инструктаж, работать с кассой и отчетностью. График — 2/2 с 10:00 до 22:00; есть оплачиваемая стажировка, бонусы и ежемесячный бесплатный VR-сеанс для работника и двух друзей.

6. Разнорабочий, работник склада

📍 с. Бояны, Черновицкая область

Книжная платформа Yakaboo ищет работников склада на сезонный период с ноября 2026 года по январь 2027 года. Нужно будет комплектовать и упаковывать заказы, работать с товаром, сортировать продукцию и поддерживать порядок на складе. Компания предлагает почасовую оплату, ежедневные или еженедельные выплаты, возможность выбирать изменения, обучение и поддержку на старте.

7. Укоадчик-упаковщик новогодних подарков

📍 Винница, 24 000 — 40 000 грн

Логистический комплекс Roshen ищет укладчиков-упаковщиков на сезонную работу ориентировочно с июля по октябрь. Опыт не обязателен: важны внимательность к деталям, аккуратность, ответственность и готовность к физически активной работе. Предстоит паковать новогодние подарки, проверять качество продукции, маркировать готовые наборы и соблюдать стандарты гигиены и безопасности. Есть официальное трудоустройство, обучение, развозка по городу.

8. Кладовщик

📍 Гостомель, 26 000 грн

Компания «Лингвист», работающая с полиграфической и книжной продукцией, ищет кладовщика на сезонную работу до конца сентября. Требуется опыт работы на складе, внимательность, ответственность и понимание правил хранения товара. Работник будет заниматься погрузкой и разгрузкой товара, отбором продукции по накладным и поддержанием порядка на складе. График — 5/2 с 9:00 до 18:00.

9. Администратор зала ресторана

📍 Каролино-Бугаз, 60 000 — 75 000 грн

Ресторан «Гнездо» ищет администратора зала на сезонную работу у моря. Требуется опыт администратором или менеджером ресторана от 2 лет, знание стандартов сервиса, лидерские навыки и умение управлять командой. Администратор будет отвечать за работу смены, координацию зала, бара и кухни, кассовую дисциплину, отчетность, гостей и инвентаризацию. График — 6/1; заведение предоставляет проживание и питание, а также обещает бонусы по результатам работы.

10. Лаборант

📍 Броды, 29 000 грн

Аграрная компания Западный Буг ищет сезонного лаборанта на элеватор на период с июня по декабрь. Требуется среднее специальное образование, уверенное использование ПК, коммуникабельность и готовность работать в команде; опыт на схожей должности будет преимуществом. Лаборант будет проводить анализы сельскохозяйственной продукции, контролировать ее качество и работать с современными методиками исследований. Предлагают официальное трудоустройство, дневные и ночные смены, возможности для роста.

11. Бариста

📍 Буковель

Кофейня Bacara Coffee ищет бариста на сезонную работу в Буковеле. Подойдет человек с минимальным опытом работы, внимательностью к деталям, организованностью и желанием общаться с гостями. Бариста будет готовить кофе и другие напитки, принимать товар, следить за чистотой, инвентаризировать и выпекать замороженную продукцию. График — 7/7 с 7:30 до 22:30; на период рабочих смен компания предоставляет жилье и питание, также есть оплачиваемая стажировка.

12. Продавец

📍 Одесса (ТРЦ Gagarin Plaza), 26 700−30 000 грн

Сеть супермаркетов «Сильпо» ищет продавца на сезонную работу в Аркадии, в ТРЦ Gagarin Plaza. Опыт не обязателен: предоставляют обучение, онлайн-курсы и поддержку команды. Продавец будет обслуживать гостей, выкладывать товары, контролировать качество продукции и сроки годности.

Предлагают официальное трудоустройство, страховую защиту, тренинги, льготное изучение языков и спецпредложения на продукцию Сильпо.

13. Юрист в юридическую фирму (стажер)

📍 Киев, 10 000 грн

Юридическая фирма GoLaw ищет стажеров на летнюю оплачиваемую стажировку с 1 июля по 31 августа 2026 года. Податься могут студенты юридического факультета от 3 курса с английским от B2+. Стажировка доступна в налоговой, корпоративной, уголовной и судебной практиках. График — с понедельника по пятницу, 9:00—18:00, формат только оффлайн в киевском офисе. Подать заявку нужно до 10 июня, результаты обещают объявить 22 июня.

14. Врач, медработник в летний англоязычный кэмп

📍 Ужгород

Англоязычный British Camp ищет врача или медицинского работника на сезон лета 2026 года. Можно выбрать заезды 12−18 июля, 20−26 июля или 27 июля — 2 августа. Необходимо профильное медицинское образование, опыт от 2 лет, внимательность, ответственность и готовность работать с детьми; английский от B1 будет преимуществом.

Медработник будет консультировать кемперов и команду, оказывать первую помощь, следить за состоянием детей, медпунктом и аптечкой. Компания покрывает проживание, трехразовое питание, дорогу, обучение и дает сезонный бонус за KPI.

15. Педагог-организатор, вожатый (летний лагерь)

📍 Киев, 20 000 — 23 000 грн

Частная школа «Планета детства» ищет педагога-организатора для работы в летнем школьном лагере. Требуется опыт работы с детьми от 2 лет и готовность проводить игры, творческие и развивающие занятия. Педагог будет помогать создавать для детей безопасную и дружескую атмосферу, поддерживать их в учебе и досуге. Школа предлагает комфортные условия труда, уютное пространство и своевременную выплату зарплаты.

