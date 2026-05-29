Сезонная работа: 10 интересных вакансий из разных сфер Сегодня 09:03 — Личные финансы

Подборка актуальных сезонных вакансий в разных регионах Украины

Сезонная работа — это не только возможность подработать летом, но и шанс получить первый опыт, сменить сферу деятельности или попробовать себя в новой профессии. Работодатели активно ищут работников в сферах обслуживания, ритейла, агросектора, логистики, образования и энергетики.

Эксперты портала budni.robota.ua поделились подборкой актуальных сезонных вакансий в разных регионах Украины.

Ассистент педагога в «Монтессоре Первые Шаги»

📍Киев

Входящий в украинско-британскую образовательную компанию Центр детского развития «Монтессори Первые Шаги» ищет работника для летней или постоянной работы.

Будущий работник будет:

помогать педагогу в работе с детьми 3−6 лет;

ухаживать за детьми и поддерживать безопасную и комфортную среду;

сопровождать режимные моменты: прогулки, питание и отдых;

участвовать в проведении занятий и активностей;

поддерживать порядок в классе.

Комплектовщик товаров в METRO Украина

📍Львов

Международная торговая компания METRO Украина открыла сезонный набор комплектующих на период июнь-август.

Какие основные обязанности ждут будущего работника:

распаковка и организация перемещения и хранения товара;

формирование заказов для клиентов;

контроль маркировки, качества, соответствия документации и сроков реализации товара;

работа с электроштабелером, механической роклой и электропогрузчиком.

Монтажник солнечных электростанций в Sunsay NRG

📍Луцк

Украинская компания в области солнечной энергетики ищет специалистов для работы на двухмесячном проекте.

Рассматривают кандидатов с практическим опытом работы с электроинструментом. Преимуществом будет опыт работы на наклонной кровле.

Администратор в спортивном комплексе «Восход»

📍Днепр

Спортивный комплекс, входящий в структуру корпорации АТБ, приглашает администратора рецепции и бассейна на сезонную работу.

Основные обязанности:

отвечать на звонки и консультировать клиентов;

следить за порядком и комфортом в пространстве;

координировать и решать текущие организационные вопросы.

Контролер-весовщик в МХП

📍Меденичи/Вороблевичи (Львовская область)

МХП открыла сезонную вакансию контролера-весника со стартом работы с 1 июля.

Рабочий день будущего работника будет включать:

контроль отгрузки сельскохозяйственной продукции из поля;

проверку и пломбировку автомобилей после загрузки;

внесение номеров пломб и данных авто и водителей в планшет или учетную систему.

Мерчендайзер в STV Group

📍Одесса

Национальный дистрибьютор FMCG-продукции ищет мерчендайзеров на сезон май-август.

В обязанности будет входить:



посещение торговых точек согласно утвержденному маршруту;

раскладка продукции в соответствии с планограммами и договоренностями;

проверка и контроль наличия товара;

проверка ценников;

размещение рекламных материалов.

Продавец мороженого в Milk Bar

📍Киев

Milk Bar ищет продавцов мороженого для работы в сезонных точках продажи, в частности, возле метро «Золотые Ворота» и в парке Шевченко.

График: 2/2, 3/3 или 4/2 с 11:00 до 21:00.

Предлагают среди прочего: стабильные выплаты дважды в месяц, двухразовое питание и корпоративные скидки.

Важны опыт работы с мороженым или уличной едой, базовое знание кассовой дисциплины, медкнижка или готовность ее оформить.

Оператор полей орошения в Harveast Holding

📍с. Липовка (Киевская область)

Агрохолдинг Harveast Holding ищет оператора дождевальных машин на сезон по октябрь с возможностью продолжения работы.

Рассматривают кандидатов без опыта работы, стремящихся научиться и добросовестно работать.

Администратор зоны отдыха в ЖК «Файна таун»

📍Киев

Жилой комплекс ищет администратора бассейновой зоны на сезонную работу.

В вакансии сообщают, что нужно:

консультировать жильцов и помогать с вопросами отдыха;

следить за чистотой и комфортом в зоне бассейна;

объяснять правила использования.

График: неделя/неделя, с 07:00 до 21:00.

Менеджер по административной деятельности в «Лингвист»

📍Киев

Компания «Лингвист», официальный дистрибьютор обучающей литературы, предлагает временную занятость до 30 сентября 2026 года.

Рассматривают кандидатов с опытом ведения таблиц в Google Sheets/Excel с использованием фильтров и сводных данных. Предоставляют приоритет кандидатам с опытом работы с 1С/CRM, системами электронного документооборота. Предлагается обучение.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.