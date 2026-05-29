Сезонная работа: 10 интересных вакансий из разных сфер

Личные финансы
Подборка актуальных сезонных вакансий в разных регионах Украины
Сезонная работа — это не только возможность подработать летом, но и шанс получить первый опыт, сменить сферу деятельности или попробовать себя в новой профессии. Работодатели активно ищут работников в сферах обслуживания, ритейла, агросектора, логистики, образования и энергетики.
Эксперты портала budni.robota.ua поделились подборкой актуальных сезонных вакансий в разных регионах Украины.

Ассистент педагога в «Монтессоре Первые Шаги»

📍Киев
Входящий в украинско-британскую образовательную компанию Центр детского развития «Монтессори Первые Шаги» ищет работника для летней или постоянной работы.
Будущий работник будет:
  • помогать педагогу в работе с детьми 3−6 лет;
  • ухаживать за детьми и поддерживать безопасную и комфортную среду;
  • сопровождать режимные моменты: прогулки, питание и отдых;
  • участвовать в проведении занятий и активностей;
  • поддерживать порядок в классе.
Комплектовщик товаров в METRO Украина

📍Львов
Международная торговая компания METRO Украина открыла сезонный набор комплектующих на период июнь-август.
Какие основные обязанности ждут будущего работника:
  • распаковка и организация перемещения и хранения товара;
  • формирование заказов для клиентов;
  • контроль маркировки, качества, соответствия документации и сроков реализации товара;
  • работа с электроштабелером, механической роклой и электропогрузчиком.
Монтажник солнечных электростанций в Sunsay NRG

📍Луцк
Украинская компания в области солнечной энергетики ищет специалистов для работы на двухмесячном проекте.
Рассматривают кандидатов с практическим опытом работы с электроинструментом. Преимуществом будет опыт работы на наклонной кровле.
Администратор в спортивном комплексе «Восход»

📍Днепр
Спортивный комплекс, входящий в структуру корпорации АТБ, приглашает администратора рецепции и бассейна на сезонную работу.
Основные обязанности:
  • отвечать на звонки и консультировать клиентов;
  • следить за порядком и комфортом в пространстве;
  • координировать и решать текущие организационные вопросы.
Контролер-весовщик в МХП

📍Меденичи/Вороблевичи (Львовская область)
МХП открыла сезонную вакансию контролера-весника со стартом работы с 1 июля.
Рабочий день будущего работника будет включать:
  • контроль отгрузки сельскохозяйственной продукции из поля;
  • проверку и пломбировку автомобилей после загрузки;
  • внесение номеров пломб и данных авто и водителей в планшет или учетную систему.
Мерчендайзер в STV Group

📍Одесса
Национальный дистрибьютор FMCG-продукции ищет мерчендайзеров на сезон май-август.
В обязанности будет входить:
  • посещение торговых точек согласно утвержденному маршруту;
  • раскладка продукции в соответствии с планограммами и договоренностями;
  • проверка и контроль наличия товара;
  • проверка ценников;
  • размещение рекламных материалов.
Продавец мороженого в Milk Bar

📍Киев
Milk Bar ищет продавцов мороженого для работы в сезонных точках продажи, в частности, возле метро «Золотые Ворота» и в парке Шевченко.
График: 2/2, 3/3 или 4/2 с 11:00 до 21:00.
Предлагают среди прочего: стабильные выплаты дважды в месяц, двухразовое питание и корпоративные скидки.
Важны опыт работы с мороженым или уличной едой, базовое знание кассовой дисциплины, медкнижка или готовность ее оформить.
Оператор полей орошения в Harveast Holding

📍с. Липовка (Киевская область)
Агрохолдинг Harveast Holding ищет оператора дождевальных машин на сезон по октябрь с возможностью продолжения работы.
Рассматривают кандидатов без опыта работы, стремящихся научиться и добросовестно работать.
Администратор зоны отдыха в ЖК «Файна таун»

📍Киев
Жилой комплекс ищет администратора бассейновой зоны на сезонную работу.
В вакансии сообщают, что нужно:
  • консультировать жильцов и помогать с вопросами отдыха;
  • следить за чистотой и комфортом в зоне бассейна;
  • объяснять правила использования.
График: неделя/неделя, с 07:00 до 21:00.
Менеджер по административной деятельности в «Лингвист»

📍Киев
Компания «Лингвист», официальный дистрибьютор обучающей литературы, предлагает временную занятость до 30 сентября 2026 года.
Рассматривают кандидатов с опытом ведения таблиц в Google Sheets/Excel с использованием фильтров и сводных данных. Предоставляют приоритет кандидатам с опытом работы с 1С/CRM, системами электронного документооборота. Предлагается обучение.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
