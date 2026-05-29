Сезонная работа: 10 интересных вакансий из разных сфер Сегодня 09:03 — Личные финансы Подборка актуальных сезонных вакансий в разных регионах Украины Сезонная работа — это не только возможность подработать летом, но и шанс получить первый опыт, сменить сферу деятельности или попробовать себя в новой профессии. Работодатели активно ищут работников в сферах обслуживания, ритейла, агросектора, логистики, образования и энергетики. Эксперты портала budni.robota.ua поделились подборкой актуальных сезонных вакансий в разных регионах Украины. Ассистент педагога в «Монтессоре Первые Шаги» 📍Киев Входящий в украинско-британскую образовательную компанию Центр детского развития «Монтессори Первые Шаги» ищет работника для летней или постоянной работы. Будущий работник будет: помогать педагогу в работе с детьми 3−6 лет; ухаживать за детьми и поддерживать безопасную и комфортную среду; сопровождать режимные моменты: прогулки, питание и отдых; участвовать в проведении занятий и активностей; поддерживать порядок в классе. Комплектовщик товаров в METRO Украина 📍Львов Международная торговая компания METRO Украина открыла сезонный набор комплектующих на период июнь-август. Какие основные обязанности ждут будущего работника: распаковка и организация перемещения и хранения товара; формирование заказов для клиентов; контроль маркировки, качества, соответствия документации и сроков реализации товара; работа с электроштабелером, механической роклой и электропогрузчиком. Монтажник солнечных электростанций в Sunsay NRG 📍Луцк Украинская компания в области солнечной энергетики ищет специалистов для работы на двухмесячном проекте. Рассматривают кандидатов с практическим опытом работы с электроинструментом. Преимуществом будет опыт работы на наклонной кровле. Администратор в спортивном комплексе «Восход» 📍Днепр Спортивный комплекс, входящий в структуру корпорации АТБ, приглашает администратора рецепции и бассейна на сезонную работу. Основные обязанности: отвечать на звонки и консультировать клиентов; следить за порядком и комфортом в пространстве; координировать и решать текущие организационные вопросы. Контролер-весовщик в МХП 📍Меденичи/Вороблевичи (Львовская область) МХП открыла сезонную вакансию контролера-весника со стартом работы с 1 июля. Рабочий день будущего работника будет включать: контроль отгрузки сельскохозяйственной продукции из поля; проверку и пломбировку автомобилей после загрузки; внесение номеров пломб и данных авто и водителей в планшет или учетную систему. Мерчендайзер в STV Group 📍Одесса Национальный дистрибьютор FMCG-продукции ищет мерчендайзеров на сезон май-август. В обязанности будет входить: посещение торговых точек согласно утвержденному маршруту; раскладка продукции в соответствии с планограммами и договоренностями; проверка и контроль наличия товара; проверка ценников; размещение рекламных материалов. Продавец мороженого в Milk Bar 📍Киев Milk Bar ищет продавцов мороженого для работы в сезонных точках продажи, в частности, возле метро «Золотые Ворота» и в парке Шевченко. График: 2/2, 3/3 или 4/2 с 11:00 до 21:00. Предлагают среди прочего: стабильные выплаты дважды в месяц, двухразовое питание и корпоративные скидки. Важны опыт работы с мороженым или уличной едой, базовое знание кассовой дисциплины, медкнижка или готовность ее оформить. Оператор полей орошения в Harveast Holding 📍с. Липовка (Киевская область) Агрохолдинг Harveast Holding ищет оператора дождевальных машин на сезон по октябрь с возможностью продолжения работы. Рассматривают кандидатов без опыта работы, стремящихся научиться и добросовестно работать. Администратор зоны отдыха в ЖК «Файна таун» 📍Киев Жилой комплекс ищет администратора бассейновой зоны на сезонную работу. В вакансии сообщают, что нужно: консультировать жильцов и помогать с вопросами отдыха; следить за чистотой и комфортом в зоне бассейна; объяснять правила использования. График: неделя/неделя, с 07:00 до 21:00. Менеджер по административной деятельности в «Лингвист» 📍Киев Компания «Лингвист», официальный дистрибьютор обучающей литературы, предлагает временную занятость до 30 сентября 2026 года. Рассматривают кандидатов с опытом ведения таблиц в Google Sheets/Excel с использованием фильтров и сводных данных. Предоставляют приоритет кандидатам с опытом работы с 1С/CRM, системами электронного документооборота. Предлагается обучение.