Страны, где туристам уже не очень рады: альтернатива Сегодня 18:00 — Личные финансы

Из года в год туристы выбирают одни и те же направления, но некоторые страны устали от наплыва путешественников и начинают открыто ограничивать туризм.

Так, власти Таиланда сократили срок безвизового пребывания для туристов с 60 до 30 дней и ввели обязательный въездной сбор в 300 бат (≈407 грн).

Подобные ограничения наблюдаются и в других странах, где высокие цены, бюрократия и жесткие правила пытаются отсеять бюджетных туристов.

Эксперты Travel Off Path отмечают, что такая политика уже имеет обратный эффект: большинство туристов среднего класса выбирают альтернативные направления, что наносит ущерб местной экономике.

Создано с помощью ИИ

Ранее мы писали , что лучшим городом для «ночного туризма» в 2026 году назван Рим. Итальянская столица возглавила рейтинг, опередив полсотни других популярных туристических направлений.

Эксперты объясняют, что «ночной туризм» означает путешествия с акцентом на ночные, прохладные и необычные развлечения. В то же время, многие сразу вспоминают астротуризм — наблюдение за звездами, заповедники темного неба и космические явления.

До того Finance.ua отмечал , что в первом квартале 2026 года поступления туристического сбора составили 82,2 млн грн. Это на 23,6%, или на 15,7 млн ​​грн больше показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда показатель составил 66,5 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Наиболее активно туристический сбор платили в традиционно популярных для отдыха и деловых путешествиях регионах:

город Киев — 17,9 млн грн;

Львовская область — 16,4 млн грн;

Ивано-Франковская область — 12,3 млн грн;

Закарпатская область — 7,5 млн грн.

