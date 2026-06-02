Что такое work-life balance и как это меняет рынок труда Сегодня 21:00 — Личные финансы

Что такое work-life balance и как это меняет рынок труда

Рынок труда меняется: новое поколение специалистов больше не хочет жить в режиме, где работа равна всей жизни. Игнорировать этот бизнес уже не может.

Еще 10 лет назад фраза «я не готов работать после 19:00» могла поставить крест на карьере. Сегодня это все чаще признак здоровых границ, а не «отсутствия мотивации», пишет Еще10 лет назад фраза «я не готов работать после 19:00» могла поставить крест на карьере. Сегодня это все чаще признак здоровых границ, а не «отсутствия мотивации», пишет work.ua.

Work-life balance

Он не является приятной «плюшкой» в описании вакансии. Ожидания кандидатов кардинально изменились, и сегодня даже высокие зарплаты не гарантируют вовлеченность и долговременную лояльность. Что происходит на рынке труда и как компаниям адаптироваться, чтобы не терять сильных специалистов?

Не хотят «жить на работе»

Постоянная нестабильность и хронический стресс последних лет разрушили культ «успешного успеха». Овертаймы больше не романтизируют, а статус «вечно занятый» вызывает не восхищение, а сочувствие. Люди устали играть в супергероев. Они начали открыто говорить о выгорании и возвращать работе ее адекватное место в жизни как средства, а не единственной цели.

Сегодня кандидат оценивает не только офер, но и стоящий за ним образ жизни. Именно поэтому баланс между работой и личным пространством не является бонусом — это новая базовая потребность.

Экономика выгорания

Многие бизнесы по-прежнему живут старыми представлениями и считают, что хороший работник — это тот, который всегда онлайн. Компании поддерживают токсичную культуру «героизма» и ожидают мгновенных ответов в рабочих чатах даже в нерабочее время. Но постоянная доступность не равна производительности.

У каждой компании есть свой «герой» — назовем его самым «удобным» сотрудником. Это человек, который отвечает в чатах в два часа ночи, безотказно закрывает чужие задачи и никогда не говорит руководству «нет». Менеджмент обычно ставит таких людей в пример всей команде.

Однако сценарий почти всегда одинаков: за год такой супермен или супервумен полностью выгорает, начинает ненавидеть когда-то любимую профессию и увольняется.

Кандидаты также научились быстро считывать реальную культуру компании. Вот несколько главных «красных флажков»:

В вакансии требуют «сверхвысокую стрессоустойчивость» и умение работать в режиме постоянной многозадачности. Чаще это означает хаос в процессах.

Рекрутер слишком активно повторяет: «Мы все здесь как одна семья». На практике это часто означает отсутствие личных границ.

Фидбек или офер приходит в субботу поздно вечером. Это сигнал, что руководство работает без выходных и будет подсознательно ждать этого от команды.

Work-life balance ≠ работать меньше

Главное предубеждение руководителей «старой школы» заключается в том, что баланс означает нежелание работать. На самом деле, баланс — это не о «ничего не делать», а о стабильной эффективности без хронического истощения.

Когда бизнес требует быть онлайн 24/7, он получает не сверхпроизводительность, а новые скрытые тенденции.

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Первая — quiet quitting («тихое увольнение»), когда человек выполняет ровно столько, чтобы его не уволили, полностью выключая инициативу.

Вторая — quiet onlining или имитация присутствия: работники используют специальные приложения или девайсы для движения мышки, чтобы статус в мессенджерах всегда оставался зеленым.

Вместо реальной работы люди тратят энергию на то, чтобы выглядеть занятыми.

В то же время сотрудники могут оставаться амбициозными, добиваться сильных результатов и без культа переработок. Более того, полноценный отдых напрямую влияет на креативность. Уставший работник не станет эффективнее от еще одного звонка в 22:30.

Что компании могут сделать

Не романтизировать переработку. Если человек регулярно работает до ночи, это повод пересмотреть распределение задач, а не хвалить его «героизмом».

Если человек регулярно работает до ночи, это повод пересмотреть распределение задач, а не хвалить его «героизмом». Внедрить асинхронную коммуникацию. Если сообщение не указано как критическое, ответ может подождать до рабочего времени.

Если сообщение не указано как критическое, ответ может подождать до рабочего времени. Показывать пример на уровне менеджмента. Если руководитель пишет команде в час ночи, ни одна лекция о психическом здоровье не сработает.

Если руководитель пишет команде в час ночи, ни одна лекция о психическом здоровье не сработает. Оценивать результат, а не постоянное присутствие онлайн. Если задача выполнена качественно и вовремя, не имеет значения, когда работник закрыл ноутбук.

Если задача выполнена качественно и вовремя, не имеет значения, когда работник закрыл ноутбук. Регулярно говорить о погрузке. Выгорание не возникает внезапно — его можно заметить и предотвратить.

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