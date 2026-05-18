Работа для людей 50+ лет: как будет работать новая программа правительства Сегодня 16:02 — Личные финансы

Проект предлагает гибкий и безопасный путь входа на рынок труда для людей 50+

Министерство экономики и Государственный центр занятости 11 мая презентовали проект взрослой стажировки для людей 50+ «Опыт имеет значение». По замыслу, программа должна «подружить» бизнес, который страдает от нехватки кадров, с украинцами среднего возраста — у которых есть желание и силы работать, но из-за общественных стереотипов считаются менее конкурентными на рынке труда по сравнению с молодежью.

«Пока 75% украинских компаний сталкиваются с дефицитом кадров, миллионы людей, которые могут и хотят работать — ВПЛ, люди с инвалидностью, ветераны, люди постарше, женщины и молодежь, — не могут найти работу или работают в «тени», — заявляет министр экономики Алексей Соболев.

В Украине уже действуют проекты, ориентированные на трудоустройство этих категорий граждан — и ветеранов, и инвалидов, и молодежи и женщин. Для людей, которым исполнилось 45 лет, также есть программы: переобучение по специальным ваучерам от Государственной службы занятости и «Университеты третьего возраста», в рамках которой 150 курсов помогают украинцам приобрести новые навыки и получить новые профессии.

Программа для людей 50+

Теперь для масштабирования, преодоления фрагментарности этих программ и обеспечения их реальной эффективности вводится национальная программа трудоустройства людей 50+.

«Проект предлагает гибкий и безопасный путь входа на рынок труда для людей 50+, а работодателям — удобную модель привлечения опытных работников. Он объединяет элементы обучения для взрослых людей, подготовку к собеседованию, прямой контакт работодателя и поисковика и короткую стажировку, после которой обе стороны принимают решение о трудоустройстве», — комментируют Минэкономики.

Модель программы состоит из трех основных этапов:

обучение для людей 50+, в частности, подготовка резюме, адаптация к современному рынку труда и прохождение собеседований;

встречи с работодателями и обсуждение условий сотрудничества;

стажировка продолжительностью до 10 дней или последующее трудоустройство.

Также участникам будут предоставлять консультации психолога по преодолению страха смены работы и помощи в определении сильных профессиональных сторон.

Какие профессии пользуются наибольшим спросом

В 2025 году две трети занятого населения Украины составляли люди 36−60 лет. Доля молодежи до 35 лет составляет всего 19%.

В Госслужбе занятости сообщают, что наибольший спрос на специалистов 50+ наблюдается в:

перерабатывающей промышленности;

образовании;

медицине и социальной сфере;

агросекторе;

оптовой и розничной торговле.

Также востребованными остаются инженеры, технологи, электрики, слесари, операторы станков, агрономы, механики, врачи и фармацевты.

Отдельный спрос существует в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве, где важны практический опыт и профессиональные знания.

Кроме того, специалистов старшего возраста активно вовлекают в корпоративное наставничество и образовательные проекты.

Как присоединиться к программе

Для участия в программе искателям работы необходимо подать заявку через сайт Государственной службы занятости и указать персональные данные, профессиональный опыт, навыки и желаемую сферу деятельности.

Вместо традиционного резюме участникам будет предложено заполнить «матрицу навыков», где необходимо выбрать компетенции из предложенных категорий. В дальнейшем эти данные будут использоваться для автоматического подбора вакансий с помощью искусственного интеллекта.

Программа предусматривает три обучающих модуля:

Карьерная стратегия и самопрезентация. Цифровые навыки и использование искусственного интеллекта. Работа в командах всех возрастов.

Обучение будет проходить в основном онлайн. Также доступны оффлайн-занятия в Киеве, Львове и Харькове.

После модерации заявки система будет отбирать 20 кандидатов, наиболее отвечающих требованиям работодателя. Далее будут проходить собеседования и стажировка продолжительностью до 10 дней.

После завершения стажировки стороны будут принимать решение о продолжении сотрудничества. Условия оплаты стажировки каждый работодатель будет определять отдельно.

Подача заявок продлится до конца мая. Обучение запланированоа на июнь-июль, после чего участники будут проходить собеседования и стажировку. Пилотный этап реализации программы продлится до октября.

Напомним, как рассказывал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, для ежегодного роста ВВП на 7% украинской экономике в течение следующих 10 лет нужно 4,5 миллиона человек. В то же время, по оценкам правительства, не менее 2 миллионов человек, которые сейчас проживают в Украине, можно дополнительно привлечь на рынок труда.

