Для зростання ВВП Україні потрібні мільйони працівників

Щонайменше 2 міліьйони людей, які зараз проживають в Україні, можна додатково залучити до ринку праці

Питання залучення трудових мігрантів наразі не є актуальним для уряду. Пріоритетом залишається повернення українців, які виїхали за кордон.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Україні потрібні мільйони працівників

За словами міністра, одним із ключових викликів для бізнесу є розширення ринку праці.

«Ми підрахували, що для щорічного зростання ВВП на 7% українській економіці протягом наступних 10 років потрібно 4,5 мільйона людей», — повідомив він.

Соболев зазначив, що на підконтрольній Україні території проживають близько 30 мільйонів людей, з яких офіційно працюють 10,5 мільйона. Ще приблизно 2,6 мільйона осіб зайняті в тіньовому секторі.

Водночас, за оцінками уряду, щонайменше 2 мільйони людей, які зараз проживають в Україні, можна додатково залучити до ринку праці.

Уряд розраховує на молодь і людей старшого віку

Як пояснив міністр, ідеться про молодь, людей віком 50+, а також окремі категорії громадян, які нині не беруть участі в економічній діяльності.

«Частково ми говорили в контексті бронювання про людей у розшуку та СЗЧ. Це люди, які зараз також не беруть участі в ринку праці. Залучення всіх цих категорій — наша перша мета», — сказав Соболев.

Повернення українців з-за кордону

Другим ключовим джерелом поповнення ринку праці міністр назвав повернення українців із-за кордону.

За його словами, за межами країни перебувають понад 6 мільйонів українців. Уряд проводив опитування, щоб визначити умови, необхідні для їхнього повернення.

«Це гроші на переїзд, житло, школа, лікарня і далі робота. З роботою тут проблем не буде. Зараз Міністерство соціальної політики відкриває українські хаби, щоб тримати зв’язок і напрацьовувати з партнерами програми для повернення. От це головне. Нам потрібні українці в Україні», — сказав Соболев.

Соболев наголосив, що залучення трудових мігрантів наразі не входить до пріоритетів уряду.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Державна служба зайнятості не займається залученням мігрантів в Україну та не шукає працівників за кордоном. Її функція — лише оформлення дозволів на працевлаштування іноземців, якщо роботодавець самостійно знайшов такого кандидата.

Статистика свідчить, що після початку повномасштабної війни кількість дозволів на працевлаштування іноземців навіть суттєво скоротилася. До 2022 року в Україні щороку видавали приблизно 20 тисяч таких дозволів. Для порівняння:

у 2024 році видали 4 720 дозволів;

у 2025 році — 7 483.

Також ми розповідали , що в Україні пропонують видавати дозволи на працевлаштування іноземців лише у виняткових випадках, зокрема за відсутності українських фахівців на відповідні вакансії. Таку ініціативу пропонують на сайті Кабінету Міністрів в електронній петиції № 41/009848−26еп

