Як українцям знайти висококваліфіковану роботу в Польщі: деталі програми

Польська економіка роками зіштовхується з дефіцитом фахівців у ключових галузях: від ІТ та аналізу даних до фармацевтики, фінансів, логістики та інженерії.

Як показує звіт Національного банку Польщі «Іммігранти з України», майже половина українців, котрі мешкають у Польщі, мають вищу освіту, а 78% є професійно активними, повідомляє ua.pl

Це те поєднання, яке в країнах з низьким рівнем безробіття зазвичай стає одним із найважливіших двигунів економічного зростання. У Польщі цей потенціал, проте, залишається значною мірою невикористаним.

То ж українці, які перебувають у Польщі та шукають роботу за фахом, можуть взяти участі у програмі професійної підтримки.

Про що йдеться

Це курси та індивідуальні консультації, під час яких вам допоможуть створити якісне резюме (CV), підготуватися до співбесіди, визначити напрямки кар’єрного розвитку та краще зорієнтуватися на польському ринку праці. Участь безкоштовна.

Програму реалізовує Фонд розвитку інформаційного суспільства (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego — FRSI) спільно з американською організацією Upwardly Global

Висококваліфіковані фахівці з України, часто з досвідом, набутим у міжнародних компаніях, працюють у Польщі нижче своїх компетенцій.

Причини

Мовний бар’єр, недостатня орієнтація в польських стандартах рекрутингу, занадто слабка мережа контактів у своїй галузі.

З макроекономічного погляду це означає реальні втрати — не лише для самих фахівців, але й для роботодавців, які шукають таланти, та для національної економіки, яка нині у багатьох секторах працює на межі кадрових можливостей.

«У Польщі перебуває величезна група висококваліфікованих осіб з України, котрі могли б поповнити галузі, які відчувають нестачу талантів. Наша програма була створена для того, щоб їхні компетенції могли працювати — для них самих, для польських компаній та для економіки», — каже Кароліна Ціковська, координаторка проекту у Фонді FRSI.

Як подати заявку

Нині в межах проекту триває вже третій набір учасників. Щоб подати заявку, слід заповнити цю онлайн-форму

Участь у проекті можуть взяти громадяни України, які:

приїхали до Польщі у зв’язку з війною;

хочуть знайти офісну висококваліфіковану роботу в Польщі;

володіють англійською або польською мовою щонайменше на рівні B1.

Учасники матимуть можливість:

отримати індивідуальні консультації кар’єрних радників;

разом з експертами підготувати план кар’єрного розвитку;

отримати допомогу у створенні професійного резюме англійською або польською мовою;

відвідувати заняття з ділової польської мови;

підготуватися до співбесіди;

дізнатися про польську офісну культуру та звичаї в праці;

створити свій профіль на LinkedIn;

навчитися будувати мережу контактів серед потенційних роботодавців тощо.

Такою підтримкою скористалися вже сотні людей. Серед них — аналітики даних, керівники відділів продажу, експерти з логістики, програмісти та фахівці з закупівель. Їхні історії показують, що правильна підготовка здатна кардинально змінити професійну ситуацію.

Раніше Finance.ua писав , що переважна більшість українців не розглядає масовий виїзд за кордон після завершення війни. 88% респондентів заявили про намір залишитися в Україні, тоді як лише 8% допускають можливість еміграції з економічних причин.

Основними причинами, які впливають на рішення залишитися в Польщі, є економічні фактори. Найчастіше респонденти називають:

вищий рівень заробітної плати (54%);

стабільні трудові договори (33%);

можливість легалізації перебування (33%).

Серед додаткових чинників — можливості професійного розвитку, соціальні гарантії та житлова підтримка.

