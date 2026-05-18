Чому в містах України відрізняються тарифи на воду — пояснення водоканалу

Ціни на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення справді неоднакові
Ціни на послуги централізованого водопостачання та водовідведення в українських містах відрізняються через низку факторів.
Про це повідомили в КП «Тернопільводоканал».

Технологічні особливості водоканалів

У підприємстві пояснили, що водоканали в Україні використовують різні джерела води. Частина бере воду з поверхневих джерел — річок, озер чи каптажів, інші — з підземних.
«Тернопільводоканал» використовує підземні джерела. Через це підприємство витрачає більше електроенергії на видобуток води зі свердловин глибиною від 30 до 50 метрів та її транспортування до споживачів.
Водночас водоканали, які працюють із поверхневими джерелами, мають менші витрати на електроенергію, однак використовують реагенти для очищення води.

Рельєф місцевості

У деяких містах вода та стоки рухаються самоплинно, що дозволяє економити електроенергію.
Наприклад, висота в різних частинах Тернополя коливається від 300 до 370 метрів над рівнем моря, а перепад висот сягає близько 70 метрів. Це ускладнює роботу систем водопостачання та водовідведення й потребує додаткових витрат електроенергії.

Обсяги споживання

У невеликих містах тарифи зазвичай вищі через менші обсяги споживання води.
Частина витрат підприємств напряму залежить від кількості спожитої води, зокрема витрати на електроенергію та реагенти. Водночас є витрати, які залишаються сталими незалежно від обсягів споживання. Наприклад, зарплати працівників, транспортні витрати, обслуговування техніки та частину податків.
Через менші обсяги споживання у невеликих містах ці витрати розподіляються на меншу кількість споживачів, що впливає на розмір тарифу.

Стан мереж

Ще одним фактором є інвестиції в оновлення інфраструктури. Деякі водоканали можуть не вкладати кошти в модернізацію мереж і обладнання, що дозволяє утримувати нижчі тарифи.
У підприємстві наголосили, що своєчасна заміна зношеного обладнання впливає на якість послуг, а також допомагає мінімізувати аварії та відключення водопостачання.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на НБУ писав, що зростає ймовірність поетапного підвищення тарифів на ЖКГ через погіршення стану енергосистеми. Значним джерелом невизначеності для прогнозу інфляції залишаються терміни та параметри перегляду тарифів на окремі послуги ЖКГ, а також інших адміністративно регульованих цін.
Також ми розповідали, що в травні деякі українці можуть отримати третю платіжку за газ. Це додатковий рахунок за розподіл, який надсилають після щорічного перерахунку споживання. Цей рахунок пов’язаний із коригуванням фактичного споживання. Це не новий тариф і не підвищення цін, а технічне коригування оплат за весь рік.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Комунальні послугиТарифи

