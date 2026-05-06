Українці в Польщі: скільки людей не планують повертатися

Переважна більшість українців не розглядає масовий виїзд за кордон після завершення війни. 88% респондентів заявили про намір залишитися в Україні, тоді як лише 8% допускають можливість еміграції з економічних причин.
Про це повідомляє InPoland.net.pl з посиланням на результати дослідження «Барометр польського ринку праці».
Дослідження фіксує різницю у відповідях залежно від віку та статі. Серед українців віком 18−35 років частка тих, хто розглядає виїзд, становить 14%. Водночас серед респондентів старших за 50 років цей показник знижується до 3%.
Чоловіки частіше допускають еміграцію (12%), ніж жінки (5%).
Аналітики зазначають, що потенційна міграція, імовірно, матиме тимчасовий і переважно економічний характер.
Настрої українців у Польщі
Інша картина простежується серед українців, які вже працюють у Польщі. За даними опитування, 38% з них не планують повертатися в Україну, 17% мають намір повернутися одразу після завершення війни, ще 16% — протягом 1−2 років.
Експерти ринку праці вважають саме цей двохрічний період ключовим для формування довгострокових рішень щодо проживання та працевлаштування.
Основними причинами, які впливають на рішення залишитися в Польщі, є економічні фактори. Найчастіше респонденти називають:
вищий рівень заробітної плати (54%);
стабільні трудові договори (33%);
можливість легалізації перебування (33%).
Серед додаткових чинників — можливості професійного розвитку, соціальні гарантії та житлова підтримка.
