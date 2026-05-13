Дозволи на роботу для іноземців в Україні хочуть видавати лише за відсутності українських спеціалістів

Казна та Політика
На сайті Кабміну з’явилася петиція про жорсткі квоти для трудових мігрантів
В Україні пропонують видавати дозволи на працевлаштування іноземців лише у виняткових випадках, зокрема за відсутності українських фахівців на відповідні вакансії.
Таку ініціативу пропонують на сайті Кабінету Міністрів в електронній петиції № 41/009848−26еп, передає Судово-юридична газета.
У тексті петиції йдеться про необхідність розроблення державної політики, спрямованої на захист національного ринку праці та демографічної безпеки України.
Автор документа зазначає, що в умовах війни та демографічної кризи держава має надавати пріоритет громадянам України.

Які зміни пропонують

Автор петиції пропонує:
  • запровадити жорсткі квоти та обмеження на трудову міграцію;
  • надавати абсолютний пріоритет громадянам України на ринку праці;
  • законодавчо закріпити принцип пріоритетного захисту громадян України;
  • ввести обов’язкові іспити з української мови, історії та Конституції України для іноземців;
  • встановити високий державний збір за найм іноземних працівників;
  • посилити механізми депортації для іноземців, які порушують законодавство України;
  • заборонити створення етнічних анклавів та паралельних спільнот;
  • визнати демографічну безпеку питанням національної безпеки України.
Також у петиції наголошується, що роботодавці повинні спочатку довести неможливість працевлаштування громадянина України і лише після цього отримувати дозвіл на залучення іноземних працівників.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що українців дедалі частіше лякають тим, що робочі місця «віддають мігрантам». На тлі гострого дефіциту кадрів у соцмережах і коментарях уже заговорили про масове завезення іноземців в Україну. Водночас статистика свідчить, що після початку повномасштабної війни кількість дозволів на працевлаштування іноземців навіть суттєво скоротилася.
У Державній службі зайнятості наголосили, що пріоритетом державної політики залишається працевлаштування саме громадян України.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Ринок праціРобота
