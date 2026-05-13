Дозволи на роботу для іноземців в Україні хочуть видавати лише за відсутності українських спеціалістів

На сайті Кабміну з’явилася петиція про жорсткі квоти для трудових мігрантів

В Україні пропонують видавати дозволи на працевлаштування іноземців лише у виняткових випадках, зокрема за відсутності українських фахівців на відповідні вакансії.

Таку ініціативу пропонують на сайті Кабінету Міністрів в електронній петиції № 41/009848−26еп, передає Судово-юридична газета.

У тексті петиції йдеться про необхідність розроблення державної політики, спрямованої на захист національного ринку праці та демографічної безпеки України.

Автор документа зазначає, що в умовах війни та демографічної кризи держава має надавати пріоритет громадянам України.

Які зміни пропонують

Автор петиції пропонує:

запровадити жорсткі квоти та обмеження на трудову міграцію;

надавати абсолютний пріоритет громадянам України на ринку праці;

законодавчо закріпити принцип пріоритетного захисту громадян України;

ввести обов’язкові іспити з української мови, історії та Конституції України для іноземців;

встановити високий державний збір за найм іноземних працівників;

посилити механізми депортації для іноземців, які порушують законодавство України;

заборонити створення етнічних анклавів та паралельних спільнот;

визнати демографічну безпеку питанням національної безпеки України.

Також у петиції наголошується, що роботодавці повинні спочатку довести неможливість працевлаштування громадянина України і лише після цього отримувати дозвіл на залучення іноземних працівників.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що українців дедалі частіше лякають тим, що робочі місця «віддають мігрантам». На тлі гострого дефіциту кадрів у соцмережах і коментарях уже заговорили про масове завезення іноземців в Україну. Водночас статистика свідчить, що після початку повномасштабної війни кількість дозволів на працевлаштування іноземців навіть суттєво скоротилася.

У Державній службі зайнятості наголосили, що пріоритетом державної політики залишається працевлаштування саме громадян України.

