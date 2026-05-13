Дозволи на роботу для іноземців в Україні хочуть видавати лише за відсутності українських спеціалістів

У тексті петиції йдеться про необхідність розроблення державної політики, спрямованої на захист національного ринку праці та демографічної безпеки України.
Автор документа зазначає, що в умовах війни та демографічної кризи держава має надавати пріоритет громадянам України.
Які зміни пропонують
Автор петиції пропонує:
запровадити жорсткі квоти та обмеження на трудову міграцію;
надавати абсолютний пріоритет громадянам України на ринку праці;
законодавчо закріпити принцип пріоритетного захисту громадян України;
ввести обов’язкові іспити з української мови, історії та Конституції України для іноземців;
встановити високий державний збір за найм іноземних працівників;
посилити механізми депортації для іноземців, які порушують законодавство України;
заборонити створення етнічних анклавів та паралельних спільнот;
визнати демографічну безпеку питанням національної безпеки України.
Також у петиції наголошується, що роботодавці повинні спочатку довести неможливість працевлаштування громадянина України і лише після цього отримувати дозвіл на залучення іноземних працівників.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що українців дедалі частіше лякають тим, що робочі місця «віддають мігрантам». На тлі гострого дефіциту кадрів у соцмережах і коментарях уже заговорили про масове завезення іноземців в Україну. Водночас статистика свідчить, що після початку повномасштабної війни кількість дозволів на працевлаштування іноземців навіть суттєво скоротилася.
У Державній службі зайнятості наголосили, що пріоритетом державної політики залишається працевлаштування саме громадян України.